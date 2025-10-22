100 presenze in Serie A: il Sindaco Mario Murone premia l’assistente arbitrale lametino Valerio Vecchi

Condividi

Un momento all’insegna dello sport e dell’emozione quello che si è svolto martedì 21 ottobre nell’ufficio del Sindaco della Città di Lamezia Terme. L’Avv. Mario Murone, Sindaco di Lamezia Terme che ha inteso premiare il lametino Valerio Vecchi per le 100 presenze in Serie A.

Valerio, accompagnato dal Presidente di Sezione Giacomo Bruzzano e da una rappresentanza del Consiglio Direttivo del presidio arbitrale lametino, ha condiviso insieme al Sindaco e agli assessori presenti (Salvatore Pirelli allo Sport e Tranquillo Paradiso con delega ai Rapporti con il Consiglio, Polizia municipale, Sistemi informativi e transizione al Digitale), la gioia per il traguardo raggiunto e la volontà di continuare a rappresentare la città di Lamezia Terme nei prestigiosi Stadi della massima serie del Calcio italiano.

Valerio, dopo aver assunto la qualifica di Arbitro nel Maggio del 2000, traguarda la direzione in campionati nazionali nel luglio del 2011. Dopo una straordinaria carriera prima in Serie D e successivamente in CAN C (allora Serie C), approda prima in Serie B e a seguire in Serie A (oggi CAN) riuscendo a raggiungere tantissimi successi e obiettivi per le tantissime gare di prestigio in cui è stato designato fino al raggiungimento dello storico traguardo delle 100 gare in Serie A nella partita allo Stadium di Torino (Juventus – Atalanta).

Nel consegnare la targa ufficiale, il sindaco Murone ha voluto sottolineare l’importanza del traguardo conseguito da Valerio: ” Questo rappresenta una meta che incarna i valori dell’impegno, della passione e della dedizione. Grazie per aver rappresentato e rappresentare tutt’oggi in maniera egregia la nostra città. Hai scritto una pagina storica per Lamezia e per l’intera Calabria.”

L’incontro si è concluso con la tradizionale foto che racchiude l’orgoglio di un’intera Città.

Il successo di Valerio Vecchi e dell’AIA lametina, non è solo un traguardo sportivo, ma un messaggio di determinazione e speranza per tutti i giovani che sognano di costruire il proprio futuro attraverso lo sport.