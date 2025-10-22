Esordio vincente per il pilota lametino Stefano Ferraiuolo al Trofeo dell’Etna

Condividi

Esordio da incorniciare per il pilota lametino Stefano Ferraiuolo, noto nell’ambiente delle due ruote con il soprannome “Skeggia 28”, che ha partecipato con successo alla sua prima gara ufficiale in sella a una Ducati 450 Desmo in configurazione motard. La moto è stata preparata dalla concessionaria 11Gradi di Lamezia Terme, segnando un momento storico: è infatti la prima Ducati Desmo 450 allestita in Calabria per l’utilizzo in competizioni motard.

Ferraiuolo non si è limitato a partecipare: ha vinto la gara nella categoria Master, imponendosi su una griglia composta da dieci piloti esperti. L’evento si è svolto presso il Circuito dell’Etna, situato ad Acireale (CT), in occasione di un trofeo organizzato in memoria di Pasquale Portera, figura molto conosciuta nel motociclismo siciliano.

Alla manifestazione erano presenti piloti di calibro nazionale e internazionale, tra cui il campione del mondo Michele Fabbri, oltre al noto istruttore ufficiale Ducati Dario Marchetti, che ha seguito da vicino lo svolgimento della gara.

Il successo del pilota lametino assume un significato ancora più rilevante se si considera che la moto era al suo debutto assoluto in pista e che lo sviluppo tecnico era ancora in corso. Il merito va anche all’eccellente lavoro svolto dai meccanici dell’officina 11Gradi di Lamezia Terme, che hanno curato la preparazione in ogni dettaglio, dimostrando professionalità e competenza.

Un ruolo fondamentale è stato svolto anche dall’organizzazione logistica in pista, coordinata da Gaetano Candurro e Pasquale Vescio, che hanno garantito assistenza tecnica e supporto continuo durante tutto l’evento.

La vittoria di Ferraiuolo rappresenta un importante traguardo per il motociclismo calabrese, dimostrando che, con passione e impegno, è possibile portare sul podio progetti nati e sviluppati al Sud, pronti a competere con i migliori team d’Italia.