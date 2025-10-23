Il calabrese Marco Paonessa chiude la stagione con una vittoria importante sul circuito di Vallelunga

Condividi

Weekend da incorniciare per Marco Paonessa, giovane pilota calabrese che si è distinto nell’ultimo round della Coppa Italia 2025. Invitato direttamente da Michelin per testare le nuove gomme sull’Aprilia 660, Paonessa ha trasformato un’occasione di prova in un’altra dimostrazione di talento, conquistando la vittoria della gara.

Una stagione positiva, ma non senza difficoltà

L’invito da parte di Michelin rappresenta un riconoscimento importante per Marco, che nel corso della stagione ha saputo farsi notare per costanza, determinazione e velocità.

Una stagione nel complesso positiva dal punto di vista delle prestazioni, ma non priva di difficoltà, legate in particolare ad alcune situazioni complicate con il team di cui Marco faceva parte.

Ringraziamenti speciali

«Ringrazio il Motoclub 777 che mi ha permesso di correre, tutta l’organizzazione del CRV, e tutti gli sponsor per il fantastico supporto durante l’intera stagione — in particolare il mio sponsor principale, ManSolution, per la fiducia e il sostegno costante. Un ringraziamento speciale anche al mio manager Andrea Veraldi per la professionalità e il supporto continuo», ha dichiarato Paonessa al termine della gara.

Con questa vittoria, Marco guarda ora al futuro con ambizioni sempre più alte: il 2026 si preannuncia come un anno cruciale, con l’obiettivo di puntare a traguardi ancora più prestigiosi.