Simone Alessio conquista l’argento ai Mondiali di Taekwondo: Mascaro (Fita Calabria) esulta: “un risultato storico per l’Italia”

La Calabria del taekwondo è orgogliosa di Simone Alessio, che ha di nuovo portato in alto il nome della nostra terra e dell’Italia intera». Lo afferma il presidente del Comitato Fita Calabria, Giancarlo Mascaro, nel commentare la medaglia d’argento conquistata ieri dall’atleta calabrese a Wuxi, in Cina, ai Campionati mondiali di taekwondo.

«Simone – aggiunge Mascaro – ha confermato di essere tra i migliori al mondo e ha fissato un record salendo per la terza volta consecutiva sul podio mondiale in categoria diversa. Il suo risultato è frutto di talento, sacrificio e costanza, qualità che incarnano in pieno i valori del taekwondo e dello sport italiano. Siamo fieri di lui e di ciò che rappresenta per tanti giovani che sognano di seguire il suo esempio».

Il presidente sottolinea: «Il risultato di Alessio testimonia l’eccellente livello del taekwondo nazionale, che, sotto la guida del presidente Angelo Cito e con uno staff tecnico di punta, continua a distinguersi sui palcoscenici più prestigiosi grazie al lavoro e alla dedizione di atleti e tecnici in tutto il Paese». «Questa ennesima medaglia – conclude Mascaro – conferma che la scuola italiana è solida, competitiva e in grado di dare grandi emozioni come di ispirare nuove generazioni di sportivi».