La Raffaele Lamezia sconfitta in casa dallo Sciacca: 0-3 il finale

Sconfitta interna per la Raffaele Lamezia, che al PalaGatti cede per 3-0 (23-25, 11-25, 22-25) allo Scalia Volley Sciacca in una gara iniziata con buone sensazioni ma segnata da un episodio sfortunato: l’infortunio di Monesterolo, punto di riferimento offensivo della squadra, costretto a lasciare il campo nel momento più delicato del match.

Il primo set era partito nel migliore dei modi per i lametini, protagonisti di un gioco ordinato e combattuto punto a punto. Tuttavia, l’uscita anticipata di Monesterolo ha inevitabilmente inciso sull’andamento della gara, costringendo coach Salvatore Torchia a rivedere in corsa l’assetto tecnico e le soluzioni offensive.

Nonostante il grande impegno e la volontà di reagire, la Raffaele non è riuscita a ritrovare la fluidità di gioco dei primi scambi, lasciando progressivamente spazio allo Sciacca, che ha chiuso la partita in tre set con autorità.

A fine gara, il tecnico Torchia ha commentato con realismo ma anche con determinazione:

“Siamo rammaricati perché avevamo preparato la partita in un certo modo, ma l’infortunio del nostro attaccante di punta ha cambiato tutto. Non posso rimproverare nulla ai ragazzi, se non di aver risentito troppo dell’episodio, ma è umano. Ora più che mai serve reagire, rimboccarsi le maniche e scendere in campo con coraggio. Abbiamo bisogno di chi gioca davvero a pallavolo, di chi mette cuore e determinazione senza alibi”.

La Raffaele Lamezia dovrà ora concentrarsi sul recupero fisico e mentale in vista del prossimo appuntamento di campionato, con l’obiettivo di voltare pagina e ritrovare subito il ritmo vincente.