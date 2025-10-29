Lamezia, tutto pronto per il 3° Memorial Massimo Borracci: alla kermesse anche il campione del mondo Lorenzo Zazzeri

Condividi

Ben 429 atleti, 18 società provenienti da ogni parte d’Italia, 1455 gare, 1 campione mondiale di nuoto e 2 giorni intensi dedicati allo sport, al divertimento e alla sana competizione. Sono questi i numeri del 3° Memorial Massimo Borracci.

Molto più di una kermesse in memoria di un uomo che ha scritto importanti pagine della storia del nuoto lametino: sarà un vero e proprio appuntamento da non perdere, quello previsto per sabato 1 e domenica 2 novembre nella piscina comunale “Salvatore Giudice” di Lamezia Terme. Una grande festa, fortemente voluta dalla Kairos Nuoto Lamezia, che sarà animata dal campione del mondo Lorenzo Zazzeri.