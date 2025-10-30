Basketball Lamezia lotta e convince, ma il Bagnara ribalta tutto nell’ultimo quarto

Condividi

Lamezia Terme – Una partita dettata dalla grinta, dalla voglia di migliorarsi sempre di più e di continuare a giocare insieme, è stato questo lo spirito della gara di recupero della prima giornata del campionato di DR1 contro Bagnara Basket. Una partita strappata dagli ospiti all’ultimo quarto, dopo una prestazione lametina grintosa e più consapevole rispetto alle precedenti gare.

«C’è stato un notevole miglioramento per quanto riguarda l’atteggiamento – ha dichiarato coach Davide Piccione a fine gara. Sicuramente nel primo quarto siamo partiti male e all’ultimo quarto abbiamo un po’ mollato, ma a metà gara si è visto quanto chiesto negli ultimi allenamenti. I ragazzi hanno voglia di fare sempre di più e dobbiamo migliorare sempre di più. Non è giusto perdere una partita, sul +10 o +12, per essere persa di 15 punti».

Dalla panchina avversaria, un’incisività è stata data da Andrea Mollica e i suoi 33 punti, ma anche i ragazzi del Basketball Lamezia hanno raggiunto la doppia cifra con il capitano Cerra (11) e Augello (12), assieme all’intera compagine che ha cercato di dare ancora più grinta all’interno di un Palagagliardi ricco di tifosi. Lamezia ha lottato cercando di cambiare volto e nel secondo (35-29) e terzo quarto (52-44) lo ha dimostrato superando di gran lunga gli avversari.

«In generale, la grinta è fondamentale, soprattutto quella in difesa. Il non farsi scappare e buttarsi su ogni pallone, aiutare e chiudere l’area. In ogni caso, siamo una squadra e dobbiamo solo migliorare alcune piccole cose. Se mettiamo la grinta che abbiamo messo in questa gara, andrà bene» conclude coach Piccione.

Prossima gara: Basketball Lamezia vs Pirossigeno Cosenza, domenica 2 novembre, ore 18.00 Palagagliardi, parco Peppino Impastato.

Basketball Lamezia – Bagnara Basket: 58 – 75 (11-18, 24-11, 17-15, 6-31)

A.D.F. Basketball Lamezia: Cerra 11, Fazzari, Lazzarotti A., Lazzarotti R., Antonicelli 8, Mammoliti 4, Bova 2, Carchedi 5, Vescio 6, Augello 12, Mazzei 2, Molinaro 8.

Bagnara Basket: Gramuglia, Ielo 6, Luppino 6, Gioffré, Rizzieri 9, Fedele, Viglianisi 14, Mollica 2, Chindamo 6, El Aouina, Mollica A. 33, Di Stefano.