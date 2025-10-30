Il pilota lametino Claudio Gullo testa la Bmw M5 Touring all’M-Tour alla Paradiso Group

Condividi

Oggi presso la concessionaria Paradiso Group si è svolto l’M-Tour organizzato in collaborazione con Bmw, gli appassionati del Marchio Tedesco hanno così potuto provare insieme ad un istruttore specializzato le Versioni M della serie 2,4 e 5, e proprio sulla Versione più prestigiosa la M5 Touring da 727 cv per 1000 nm di coppia al posto guida è salito il Lametino Claudio Gullo, il pilota multidisciplinare della piana Lametina già Pluricampione Italiano di Karting ed Automobilismo nonché 2 volte iridato di Offshore su invito di Ferruccio Paradiso e tutto il suo staff ha testato la bellissima auto Tedesca in qualità di Driver della Paradiso Group, un connubio quello tra il Campionissimo e la Paradiso Group che non è nuovo a queste iniziative.

Il driver Ufficiale del Gruppo Caffo 1915 oltre a testare su strada la potente Bmw M5 Touring insieme agli istruttori ha testato anche il simulatore messo a disposizione da Bmw, una collaborazione questa con la Concessionaria Lametina che potrebbe in futuro legare queste 2 eccellenze del territorio anche nelle competizioni del Gruppo Granturismo.

Attualmente il plurititolato driver è impegnato nelle competizioni Mondiali in mare alla guida di scafi da competizione nell’offshore, ma non è detto che dopo la parentesi delle gare di Motonautica non si possa debuttare nel Gt alla guida di una vettura del marchio Tedesco.

“Sono onorato dell’invito avuto direttamente da Ferruccio Paradiso che si avvale tra l’altro di uno staff eccellente, la Vettura provata è molto potente, ha una grandissima coppia che la rende velocissima ma allo stesso tempo oltre che supersportiva è pure una vettura super elegante, internamente è molto silenziosa e da un piacere particolare quando si è alla guida, essere invitato e soprattutto essere apprezzato per quello che sono riuscito ad ottenere nelle corse per me è una grande soddisfazione che mi spinge ancora di più a fare bene, rappresentare Lamezia Terme e l’intera Calabria a livello mondiale per me è motivo d’orgoglio e lo diventa ancora di più quando partecipo a queste bellissime iniziative sul nostro territorio”.