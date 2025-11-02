Il Sambiase torna al successo: 2-0 contro la Sancataldese

Condividi

Succede tutto nel secondo tempo: apre i conti Costanzo all’80esimo, li chiude Perricci all’88’. Facciamo un grande in bocca al lupo alla nostra tifosa colpita da un malore durante la gara.

Primo tempo dall’alta intensità, ma povero di emozioni al D’Ippolito, difatti il primo vero tiro verso la porta arriva al minuto 13: cross di Andronache per la testa di Andronache, blocca Maravigna. Al 38’ un altro colpo di testa, questa volta di Francisco, che termina fuori.

Nella ripresa, subito un doppio cambio: fuori Andronache e Pantano, dentro Cosmano (all’esordio in giallorosso) e Costanzo, con relativo cambio modulo da 3-5-2 a 4-3-3. Decisamente un altro Sambiase nella ripresa: al 68’ gran botta dalla distanza di Diogo, palla che termina a lato. Al 78esimo ci prova Kouame da lontano: tiro centrale che Maravigna blocca in due tempi. È il preludio al goal che arriva due minuti più tardi: Costanzo entra di forza in area di rigore e con il sinistro sblocca il match. All’85esimo partita che viene interrotta per un malore ad un tifosa di casa e gioco fermo per oltre 5 minuti: alla ripresa, al minuto 88, Perricci approfitta di un malinteso tra Maravigna e Di Rienzo e fa 2-0, primo goal in maglia Sambiase per lui.

SAMBIASE: Giuliani, Frasson, Colombatti, Strumbo, Andronache (Cosmano, 1’ st), Calabrò, Kouame, Pantano (Costanzo, 1’ st), Palermo (Diogo, 44’ pt), Haberkon, Francisco (Perricci, 26’ st). A disp. Lisi, Caruso, Naccarato, Leumegni, De Cicco. All. Lio

SANCATALDESE: Maravigna, Pisciotta, Castro, Rozzi (Saito, 23’ st), Caetano (Ferrigno, 13’ st), Dalloro, Chironi, Sandona, Di Rienzo, Lo Iacono (Barile, 19’ st), Tutino (Viscuso, 19’ st). A disp. La Cagnina, Germano, Giannone, Baglio, Taormina. All. Pidatella

MARCATORI: Costanzo 80’, Perricci 88’

ARBITRO: Rotondo da Frattamaggiore, assistente Nicodemo (Sapri) e Vatiero (Agropoli)

NOTE: ammoniti Lo Iacono (SC), Strumbo (S), Kouame (S), Castro (SC). Angoli 2-3. Recupero 2’, 4’.