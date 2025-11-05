Raffaele Lamezia, col Crotone una partita da dimenticare

Condividi

Una giornata storta, una prestazione lontana dagli standard abituali e una sconfitta netta che brucia.

La Raffaele Lamezia esce sconfitta per 3-0 (25-16, 25-22, 26-24) dal campo della Pallavolo Crotone, nella quarta giornata del campionato nazionale di Serie B, al termine di una gara in cui i lametini non sono mai riusciti a esprimere il proprio potenziale.

Privi di un attaccante di riferimento e costretti a ridisegnare gli equilibri offensivi, i ragazzi di mister Salvatore Torchia hanno faticato a trovare ritmo e continuità, subendo fin dall’inizio la maggiore incisività dei pitagorici. Il primo set, chiuso 25-16, ha visto i gialloblù in difficoltà sia in ricezione che in fase di costruzione, con troppi errori gratuiti che hanno facilitato il compito dei padroni di casa.

Nel secondo parziale si è intravista una reazione: più ordine in campo, difese più attente e qualche buona iniziativa in attacco hanno permesso alla Raffaele di rimanere agganciata al punteggio. Tuttavia, nel momento decisivo, il Crotone ha mostrato maggiore freddezza, chiudendo il set 25-22.

Il terzo set è stato quello più equilibrato e combattuto. Lamezia, spinta dall’orgoglio, ha trovato continuità al servizio e lucidità in attacco, portandosi avanti 21-23. Ma proprio quando la partita sembrava poter cambiare direzione, due errori in sequenza e un ace subito hanno ribaltato l’inerzia: Crotone ne ha approfittato per chiudere 26-24 e conquistare il 3-0 finale.

A fine gara, mister Torchia non ha nascosto la propria delusione:

“Una gara surreale e ingiustificabile per noi, lontana da quanto ci eravamo promessi. Errato l’approccio, troppo timida la reazione. È una partita da dimenticare in fretta, ma dalla quale dobbiamo imparare: non possiamo permetterci di essere arrendevoli. Le gare difficili arriveranno, ma l’atteggiamento deve essere sempre quello di una squadra che lotta fino all’ultimo pallone.”

La sconfitta non cambia però gli obiettivi stagionali della Raffaele Lamezia, che resta concentrata sulla crescita del gruppo e sulla costruzione della propria identità in un campionato impegnativo. Ora testa alla prossima sfida, con la consapevolezza che solo attraverso il lavoro e la compattezza si potrà voltare pagina.