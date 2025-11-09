Il Sambiase vince ancora: 3-0 a Gela

Condividi

Succede tutto nella ripresa: Haberkon (doppietta) e Colombatti mandano KO il Gela. Seconda vittoria consecutiva, senza subire goal, per i ragazzi di mister Lio.

Il primo squillo del match è del Gela: al 6’ conclusione di Gigante respinta da Giuliani. 10 minuti più tardi, risponde il Sambiase: palla forte messa in mezzo da Costanzo, Haberkon sotto porta, disturbato da un avversario, non trova la deviazione vincente. Al 23’, sugli sviluppi di corner, botta da fuori (deviata) di Tuccio che si stampa sul palo.

Nella ripresa, parte fortissimo il Sambiase, al 49’ finta e tiro dalla distanza di Diogo che termina fuori. Al 51’ arriva lo 0-1: anticipo a centrocampo di Colombatti, palla per Diogo che regala un cioccolatino solo da scartare ad Haberkon, perfetto nella circostanza. Al minuto 56’ Diogo scippa palla al limite dell’area di rigore avversaria e calcia, anche qui senza inquadrare lo specchio. Al 62’ Gela vicino al pari: colpo di testa di Petta, sugli sviluppi di calcio d’angolo, fuori di poco. All’81esimo ci prova Palermo su punizione: Minuss alza in corner. Al minuto 83 raddoppia il Sambiase: cross di Cosmano, Palermo accomoda per Colombatti che, con un destro da attaccante, batte l’estremo difensore del Gela. Al 93esimo il punto esclamativo sul match, palla di esterno illuminante di Caruso per Perricci fermato con fallo in area di rigore da Sbuttoni: dal dischetto Haberkon non sbaglia, doppietta.

GELA: Minuss, Giuliano, Sbuttoni, Tuccio (Vincenzi, 32’ st), Maltese, Martinenko (F. Ferrigno, 20’ st), Giacomarro, Gigante, Petta, Marino (Benassi, 39’ st), Mbakogu (M. Ferrigno, 38’ st). A disp. Colace, Argentati, Panzera, Cangemi, Siino. All. Cacciola

SAMBIASE: Giuliani, Frasson, Colombatti, Pantano, Cosmano, Calabrò, Diogo (Caruso, 45’ st), Kouame (Palermo, 13’ st), Costanzo (Perricci, 22’ st), Haberkon, Francisco (Naccarato, 45+3’ st). A disp. Lisi, Andronache, Leumegni, Marrello, Perri. All. Lio

MARCATORI: Haberkon 51’, 93’ (R), Colombatti 83’

ARBITRO: Pelaia da Pavia, assistenti Presotto (Pordenone) e Bignucolo (Pordenone)

NOTE: ammoniti Kouame (S), Petta (G), Diogo (S), Giuliani (S), Maltese (G), Sbuttoni (G). Al 69’ espulso Giuliano (G) per doppia ammonizione. Angoli 7-6. Recupero 2’, 4’.