La Raffaele lotta ma non basta: Letojanni passa al PalaGatti

Raffaele Lamezia sconfitta in casa dal Letojanni: serve ritrovare continuità e fiducia.

Serata amara per la Raffaele Lamezia, che al “PalaGatti” cede per 3-1 al Letojanni al termine di un match complicato e condizionato dalle assenze pesanti di Sacco e Monesterolo, entrambi fermi ai box per infortunio.

I parziali (20-25, 17-25, 25-22, 20-25) raccontano di una gara in cui i lametini hanno faticato a trovare ritmo e costanza, riuscendo a reagire solo nel terzo set, ma senza completare la rimonta.

La squadra di mister Salvatore Torchia ha mostrato grande impegno e spirito di sacrificio, ma non è bastato per contenere la solidità e l’esperienza del Letojanni, bravo a mantenere sempre alta l’intensità e a sfruttare i momenti chiave dei set.

Nel terzo parziale la Raffaele Lamezia ha avuto una reazione d’orgoglio, trascinata dal proprio pubblico, riuscendo a riaprire il match con un convincente 25-22. Tuttavia, nel quarto set gli ospiti hanno ripreso il controllo delle operazioni, chiudendo la partita con lucidità sul 20-25.

A fine gara, mister Torchia ha commentato con grande onestà la prestazione dei suoi:

“Poco da dire, quando provi con tutto quello che hai ma non basta, è dura. Non cerchiamo alibi, sappiamo che la coperta è corta e dobbiamo farcela bastare. I ragazzi stanno dando tutto, ma dobbiamo colmare ancora qualche gap tecnico che in questo momento non riusciamo a superare.”

Una sconfitta che brucia, ma che può diventare un punto di ripartenza per una squadra che, nonostante le difficoltà, continua a credere nel proprio lavoro e nel supporto del suo pubblico