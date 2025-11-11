Il lametino Salvatore Curcio campione regionale nella mezza maratona di Corigliano Rossano

Condividi

Nella bacheca personale di svariate vittorie, c’è anche il titolo di campione regionale per il runner Salvatore Curcio conquistato domenica scorsa a Corigliano-Rossano.

L’atleta lametino si è imposto nella mezza maratona valida per il campionato regionale 2025, con partenza dal Quadrato di Schiavonea e arrivo a Rossano. Il tracciato, tecnicamente impegnativo e caratterizzato da lunghi tratti in salita, ha reso la gara particolarmente selettiva e muscolarmente difficile. In una competizione che ha visto al via numerosi atleti provenienti dalla Calabria e da altre regioni, Salvatore Curcio, tesserato per la ASD Marathon Cosenza, ha conquistato il titolo di campione regionale nella categoria SM40.

Curcio ha gestito con attenzione ogni fase di gara, affrontando con determinazione le difficoltà del percorso e mantenendo un ritmo costante fino al traguardo, dove ha potuto festeggiare un risultato di grande valore personale e sportivo. “È stata una gara dura ma molto bella – ha dichiarato Curcio –, dedico questo risultato alla mia famiglia, che mi sostiene e mi accompagna sempre in ogni momento del mio percorso sportivo: a Vincenzo, Celeste e Laura va il mio ringraziamento più sincero”.

Un risultato che premia l’impegno e la costanza dell’atleta lametino e che conferma il suo buono stato di forma, specie dopo la gara disputatasi a Rende lo scorso 19 ottobre, in occasione della 2/a OktoberFest Run, competizione nazionale sui 10 km organizzata proprio dalla società cosentina. Anche in quell’occasione Curcio aveva conquistato il primo posto di categoria SM40, chiudendo con l’ottimo tempo di 34’17”. Dunque un periodo particolarmente positivo per Salvatore Curcio, che continua a distinguersi nel panorama podistico regionale e non solo, grazie alla serietà, alla passione e alla continuità dei risultatiottenuti.