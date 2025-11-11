Per gli allenamenti la Vigor Lamezia si trasferisce a Gizzeria

Condividi

La Vigor Lamezia si trasferisce a Gizzeria. A causa dell’indisponibilità di impianti sportivi sul territorio di Lamezia Terme per ospitare le sedute di allenamento pomeridiane della formazione biancoverde, a partire da domani i ragazzi di mister Mancini saranno costretti ad emigrare nella vicina Gizzeria.



Curcio e compagni sosterranno, infatti, presso il campo sportivo di località Campoienzo, i propri allenamenti di mercoledì, giovedì e venerdì. In tali giorni, purtroppo, gli impianti di Lamezia Terme hanno disponibilità solo in orari mattutini, impraticabili per i nostri ragazzi, molti del quali frequentano ancora la scuola.

A queste difficoltà si aggiunge l’impossibilità di effettuare allenamenti presso il Guido D’Ippolito, sul cui manto si gioca regolarmente ogni settimana in virtù degli impegni della prima squadra della Vigor Lamezia, della Juniores biancoverde e anche del Sambiase.

Gli stessi giovani biancoverdi, allenati da mister Neri, sono costretti ad allenarsi di volta in volta in strutture diverse, con tutte le difficoltà logistiche che questo comporta.

Per questo motivo la società si è rivolta alla vicina Amministrazione comunale di Gizzeria che si è subito prodigata mettendo a disposizione il proprio impianto, di recente ammodernato con un manto sintetico.

“All’Amministrazione comunale di Gizzeria, con in capo il Sindaco Francesco Argento, e alle associazioni Atletico Gizzeria di Maurizio

Arcieri e Amatori Nicastro Gizzeria di Vittorio Ianni va il nostro sentito ringraziamento”.