Pallanuoto, la Kairos Nuoto Lamezia conquista il secondo posto in casa

Domenica 9 novembre la piscina comunale “Salvatore Giudice” di Lamezia Terme è stata animata dal Torneo di Pallanuoto della categoria Allievi. Ben 5 le squadre protagoniste: la casalinga Kairos Nuoto Lamezia, l’AQA Cosenza, Rn Crotone, Pizzo Calabro e il Rende Nuoto (presente con la sua formazione Ragazzi).

Nel corso della manifestazione sono state disputate ben dieci partite, in un clima di entusiasmo e sano agonismo. Il torneo, organizzato da mister Enzo Mirante, ha rappresentato un importante momento di confronto e crescita per il movimento pallanuotistico calabrese e ha dato ufficialmente il via alla nuova stagione agonistica.

I ragazzi allenati da mister Mirante e dal suo vice Pierluigi De Fazio hanno mostrato notevoli progressi sia dal punto di vista tecnico che tattico, conquistando un ottimo secondo posto: peccato per quell’unica sconfitta arrivata nella finale contro l’AQA Cosenza, mentre tutte le altre gare si sono concluse con vittorie convincenti.

La classifica finale ha visto trionfare proprio il team di Cosenza, seguito dalla squadra di casa e dall’RN Crotone al terzo posto. Quarto il Pizzo Calabro e quinto il Rende Nuoto.

Fondamentale il contributo di tutti gli atleti della Kairos Nuoto Lamezia per il raggiungimento di questo prezioso secondo posto: Felice Baratta, Raffaele Bianchi, Battista Bongiovanni, Gianfranco Rettura, Angelo Labonia, Antonio Torcasio, Battista Chirico, Matteo Federico, Agostino Viola, Giovanni Mazzarella, Giuseppe Barbieri, Giuseppe Graziano, Gabriele Bernardini, Matteo Villella, Mattia Ceraudo, Vincenzo Gallo e Aldo Roselli.

Il prossimo appuntamento è fissato per domenica 30 novembre, sempre nella piscina di Lamezia, con protagonisti gli atleti della categoria Ragazzi.