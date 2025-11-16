Raffaele Lamezia da applausi: 3-0 a Palermo e tre punti d’oro

Condividi

Prestazione solida e convincente per la Raffaele Lamezia, che al PalaLoreto supera i padroni di casa con un netto 0-3 (23-25, 21-25, 20-25), portando a casa tre punti pesanti sia per la classifica che per il morale.



Un match combattuto, con tre parziali tiratissimi, ma in cui i gialloblù hanno sempre saputo indirizzare l’inerzia dalla loro parte. In ogni set, infatti, la squadra lametina è riuscita a costruire un vantaggio iniziale che ha poi difeso con ordine e personalità, mostrando maturità nei momenti chiave e una buona gestione dei finali.

La Raffaele ha saputo imporre ritmo e lucidità, mantenendo alta la pressione in battuta e limitando gli errori nei momenti decisivi. Una vittoria che conferma la crescita del gruppo e restituisce fiducia in vista dei prossimi impegni.

Al termine del match, il mister Torchia ha commentato così la prestazione dei suoi:

“Una vittoria che fa morale, in attesa di essere più lunghi in squadra.”

Un segnale importante dunque, in un campionato ancora lungo e ricco di insidie, ma che vede la Raffaele Lamezia determinata e sempre più consapevole dei propri mezzi.