Basketball Lamezia, prima vittoria stagionale: battuto il Botteghelle 63-41

Condividi

E la vittoria è arrivata. Con tanto cuore e con grande grinta, i ragazzi del Basketball Lamezia hanno conquistato la prima vittoria, nella settima giornata del campionato di DR1, su Botteghelle Basket 63-41. E all’interno di un Palagagliardi pieno di tifosi che non smettono mai di supportare la squadra.

Dopo un inizio zoppicante in cui si è cercato di prendere le misure avversarie e tentare di aumentare il ritmo, i lametini hanno ingranato la marcia giusta con una difesa pressante e soprattutto alta, fatta da contropiedi e palle rubate. «È scesa in campo una squadra che aveva voglia di vincere, a prescindere dall’avversario – ha dichiarato coach Davide Piccione. Abbiamo cercato di fare meglio fin dall’inizio poiché, generalmente, partiamo male. Ci siamo quasi riusciti anche se segniamo ancora molto poco. Ed è quella la nostra pecca, mentre in difesa siamo andati benissimo».

Una vittoria tanto cercata che ha dato modo di dimostrare come la squadra funzioni nella sua totalità e nel suo lavoro, insieme. «È stata una vittoria tanto attesa. Questa vittoria ci serve e alza il morale» ha continuato. Infatti, le doppie cifre di Verso, Antonicelli e Augello sono andate a definire sì la somma, ma creatasi grazie alla presenza della squadra sia dentro che fuori dal campo.

Due punti conquistati in classifica e che vedono il percorso dei gialloblu iniziare a delinearsi e a essere concreto. E sempre con l’obiettivo di migliorarsi «Ovviamente dobbiamo fare di più. Stiamo facendo un percorso e dobbiamo continuare a perseguirlo. Stiamo capendo cosa migliorare e cosa fare in più. Sicuramente abbiamo delle lacune, ma stiamo lavorando bene» ha concluso Piccione.

Il sempre presente pubblico del Palagagliardi, fatto di giovanissimi e di appassionati, ha potuto notare questo percorso fatti sì di alti e bassi, ma che segnala ancora di più la passione e il lavoro costante di questa squadra che cerca sempre di lottare, al di là della vittoria. Da segnalare il ritorno sui campi dell’arbitra Rosa Anna Nocera che, assieme al collega Paolo Strongoli, ha gestito la gara in modo ottimale.

Prossima gara: Basketball Lamezia vs Academy Catanzaro sabato 22 novembre, ore 17.00, Palazzetto “Greco” di Catanzaro.

Basketball Lamezia vs Botteghelle Basket: 63 – 41 (Parziali: 12-7, 16-17, 20-9, 15-8)

Basketball Lamezia: Cerra 4, Volpe, Lazzarotti A., Antonicelli 11, Mammoliti 6, Bova L. 7, Lazzarotti R., Bova S., Augello 10, Verso A. 15, Mazzei N. 2, Molinaro F. 8. All. Piccione.

Botteghelle Basket: Curciarello: 10, Cimino 9, Sarli 6, Costantino 5, Tuccio 4, Larocca 2, La Camera 2, Scopelliti 2, Inguaggiato 1, Zirilli, Riversata. All. Dattola.

foto Mattia Gatto