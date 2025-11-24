Volley, Serie B: la Raffaele Lamezia cade in casa contro il Ciclope Volley Bronte (1-3)

Condividi

La Raffaele Lamezia inciampa tra le mura amiche contro il Ciclope Volley Bronte, che si impone per 3-1 con i parziali 25-20, 10-25, 18-25, 18-25. Un match dai due volti, in cui i gialloblù partono forte ma non riescono a mantenere lo stesso livello di gioco nei set successivi.

Dopo una prima frazione ben interpretata, dominata grazie a ordine tattico e incisività in attacco, la squadra lametina subisce un brusco calo nel secondo set, lasciando spazio al ritorno degli ospiti, più continui e determinati nei momenti chiave dell’incontro.

A fine gara, il tecnico lametino Torchia analizza con lucidità la prestazione:

“Ci siamo illusi dopo quel primo set giocato benissimo, ma l’approccio errato del secondo ci ha tolto un po’ di smalto e grinta. Peccato: forse si poteva strappare qualche punto, considerando anche che loro avevano due assenze importanti e che sono una squadra costruita per tentare il salto di categoria.”

Il mister punta poi il dito su un aspetto tecnico decisivo:

“Dobbiamo fare qualcosa di più in attacco. I numeri in questo fondamentale vanno e vengono: senza continuità sarà dura, almeno contro le prime cinque squadre del lotto.”

La Raffaele Lamezia torna dunque al lavoro consapevole delle proprie potenzialità, ma anche delle aree in cui serve crescere per competere ai livelli più alti del campionato.