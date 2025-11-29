Vigor Lamezia, arriva il centrocampista Luigi Andreassi

Condividi

Arriva alla corte di mister Mancini il giovane, ma già esperto, centrocampista Luigi Andreassi. Originario di Castrovillari, formazione nella quale ha esordito in Serie D all’età di 16 anni, passa, poi, nelle file dell’Acireale, collezionando la scorsa stagione 18 presenze e 3 gol. Numeri importanti per il classe 2006, capace di garantire in mezzo al campo equilibrio e dinamismo e di contribuire allo stesso tempo alla fase offensiva. Proprio con la maglia granata è stato impiegato, nello scorso torneo, anche sulla fascia destra dove si è positivamente messo in mostra.