Pugilato, grande spettacolo al Pala Corvo: ritorno vincente per il lametino Riccardo Scalise

Una serata di sport e grande pugilato quella andata in scena ieri al Pala Corvo di Catanzaro Lido, che ha registrato oltre 700 spettatori paganti e un’atmosfera degna dei grandi appuntamenti. Tredici gli incontri in programma, tutti caratterizzati da intensità, tecnica e un alto livello agonistico, che hanno visto sfidarsi atleti calabresi e lombardi in un confronto appassionante.

Tra i match più attesi, il pubblico ha potuto assistere al rientro sul ring del talento lametino Riccardo Scalise, campione italiano 2023 nella categoria Under 15. Dopo circa un anno di stop per piccoli problemi fisici, Scalise è tornato a combattere affrontando il beniamino di casa, Giuseppe Gualtieri, in un incontro seguito con grande partecipazione dal pubblico.

Il match si è rivelato a senso unico: Scalise ha imposto il proprio ritmo fin dalla prima ripresa, dominando tutte e tre le frazioni e conquistando una meritata vittoria ai punti. Molto bravo anche Gualtieri, che ha accettato la sfida a viso aperto e ha contribuito a rendere l’incontro uno dei più spettacolari della serata, ricevendo applausi convinti dal pubblico.

A guidare Scalise all’angolo i suoi maestri, Angelino Mascaro e Domenico Mastroianni.

Nel corso della manifestazione c’è stato spazio anche per celebrare un’altra giovane promessa della boxe di Lamezia Terme: Alessandro Pullia, fresco medagliato d’argento ai Campionati Italiani Under 17, che è stato premiato tra gli applausi come esempio di impegno e talento emergente.

Una serata riuscitissima, che conferma la crescita del movimento pugilistico calabrese e il ruolo centrale della scuola lametina nel formare atleti di valore e prospettiva nazionale.