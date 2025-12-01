Coppa Italia calcio femminile a 5, Lamezia Futsal conquista la finale

Condividi

Il Lamezia Futsal conquista la finale della Coppa Italia di calcio a 5 Femminile – fase regionale al termine di un doppio confronto emozionante contro l’Union Kroton.

Nonostante le tante difficoltà incontrate in questi mesi, le lametine hanno dimostrato carattere, determinazione e grande maturità, raggiungendo un traguardo meritato.

La gara d’andata, si era chiusa con un combattuto 4-3 a favore del Lamezia, che ha permesso alla squadra di presentarsi al ritorno con un piccolo vantaggio. A Crotone la partita si è rivelata molto intensa: le padrone di casa hanno cercato il ribaltamento, ma le lametine hanno risposto con attenzione, determinazione e qualità di gioco.

I tempi regolamentari del ritorno si sono chiusi sul 3-3, mandando la sfida ai supplementari, dove le due squadre hanno continuato a lottare. Il 4-4 finale ha sancito la qualificazione del Lamezia, grazie alla migliore differenza reti nel doppio confronto.

Alla sirena finale è esplosa la gioia di giocatrici, staff e tifosi, consapevoli di aver raggiunto un risultato di grande valore sportivo e umano, frutto di impegno, sacrifici e resilienza.

Ora le lametine affronteranno in finale l’Arcudace Palmi, pronte a giocarsi l’ultimo atto della competizione.

Le parole della Direttrice Sportiva del Lamezia Futsal, Valentina Vezio: “Una semifinale intensa e combattuta. L’Union Kroton ha dato tutto, ma le nostre ragazze hanno mostrato grande carattere e maturità. Nonostante le tante difficoltà , siamo riusciti ad arrivare a questo risultato. Questa qualificazione è il frutto del lavoro, della determinazione e della coesione di tutto il gruppo.

“È un risultato davvero importante, che conferma la crescita e l’impegno della squadra. Siamo orgogliosi delle ragazze e di tutto lo staff tecnico.”

“Con l’Arcudace Palmi sarà una finale intensa e difficile. L’Arcudace è una squadra forte e ben organizzata, ma anche noi abbiamo qualità, esperienza e determinazione per giocarcela. Andremo in campo con cuore e testa.”

“Ringraziamo i tifosi per il sostegno costante. Anche a Crotone si sono fatti sentire. Ora li aspettiamo al nostro fianco per la finale: insieme possiamo arrivare lontano.”