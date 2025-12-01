Raffaele Lamezia sconfitta in casa: la Tonno Callipo si impone 3-0

Condividi

La Raffaele Lamezia cede alla Tonno Callipo Vibo Valentia con il punteggio di 3-0 (13-25, 22-25, 13-25). Una gara complessa per i gialloblù, che hanno faticato a trovare ritmo nei momenti chiave, soprattutto nel primo e nel terzo set, mentre il secondo parziale ha mostrato segnali di crescita e maggiore equilibrio.

Vibo Valentia parte forte e mantiene un alto livello di gioco per tutta la durata del match, mettendo pressione in battuta e mostrando solidità in fase difensiva. Lamezia prova a reagire, trovando un buon assetto nel secondo set, ma non riesce a completare la rimonta.

A fine partita mister Torchia analizza con lucidità la prestazione dei suoi:

«brutta gara, non quello che ci eravamo detti e non vogliamo accampare scuse. Non siamo a posto ma non si può essere così arrendevoli. Ho già annunciato alla squadra che in settimana se ne dovrà parlare. Le partite prima si giocano poi alla fine diciamo se era possibile stare o non stare a livello, ma prima si deve lottare. Punto. Questo è il pensiero che mi viene a caldo», ha dichiarato l’allenatore.

La squadra tornerà al lavoro nei prossimi giorni con l’obiettivo di trasformare le difficoltà in motivazione e ripartire con rinnovata energia in vista dei prossimi impegni.