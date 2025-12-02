Lamezia, sabato 20 dicembre il secondo appuntamento con la Gara Sociale “Simone Nicotera”

Condividi

La Kairos Nuoto Lamezia è lieta di annunciare la seconda edizione della Gara Sociale “Simone Nicotera”, in programma sabato 20 dicembre presso la piscina comunale “Salvatore Giudice” di Lamezia Terme.

Un appuntamento molto atteso dall’intera famiglia Kairos, non solo per il valore sportivo della manifestazione, durante la quale piccoli e grandi atleti potranno mettersi alla prova e dimostrare i progressi in vasca, ma anche per il suo forte significato affettivo: la manifestazione sarà infatti dedicata proprio a Simone Nicotera, il cui ricordo continua a rappresentare un esempio di passione, dedizione, entusiasmo e amore per il nuoto.

Quest’anno l’evento sarà reso ancora più speciale da una grande novità: per tutta la durata della kermesse verrà allestito un mini villaggio di Babbo Natale, uno spazio magico pensato per i più piccoli. I bambini potranno vivere l’atmosfera incantata delle festività natalizie, consegnare le loro letterine a Babbo Natale e scattare con lui una foto ricordo.

Sarà un pomeriggio di sport, emozioni e festa, dedicato ai giovani atleti e alle loro famiglie, all’insegna dei valori che da sempre contraddistinguono la Kairos Nuoto Lamezia.