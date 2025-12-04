Si disputerà domenica 7 a Lamezia Terme la Supercoppa Italiana di Pallanuoto Paralimpica: è la prima volta in Calabria

Condividi

Sabato 6 e domenica 7 dicembre saranno due giorni intensi e davvero significativi per la piscina comunale “Salvatore Giudice” di Lamezia Terme. L’impianto della Piana ospiterà per la prima volta un evento di portata nazionale dedicato alla pallanuoto paralimpica: proprio domenica, infatti, a partire dalle 10.30, la Rari Nantes Florentia e la Water Sport Napoli Lions si contenderanno la Supercoppa Italiana di Pallanuoto Paralimpica.

L’evento – organizzato dalla Federazione Italiana di Nuoto Paralimpico in collaborazione con la FINP Calabria e il supporto dello sponsor ufficiale Aubay – rappresenta un’occasione davvero importante non solo per la città, ma anche per l’intera regione, come ha spiegato il delegato Gianvittorio Longo: «È la prima volta che in Calabria si disputa una finale di Supercoppa italiana, per noi è un grande onore, oltre che un lustro, visto che finora avevamo ospitato solo tappe del Campionato regionale di nuoto, mai di pallanuoto. Poi in questo caso si tratta di una finale, quindi siamo davvero lusingati», ha detto.

Ma non è tutto: sabato 6 dicembre, invece, l’impianto lametino ospiterà un Open Day interamente dedicato alla pallanuoto paralimpica. «Sarà un’occasione per far conoscere la bellezza di questo sport anche a coloro che pensano che la disabilità sia un limite – ha aggiunto Longo – mentre il limite sta solo nella mancanza di coraggio».

A seguire, a partire dalle 19.00, l’Hotel Savant ospiterà un’interessante tavola rotonda dal titolo “Disabilità e sport: costruire opportunità, valorizzare talenti”.