Vittoria schiacciante in trasferta per il Lamezia Futsal
15 Feb 2026
redazione Corriere di Lamezia
Grande prestazione per il Lamezia Futsal, impegnato nel campionato di Serie C regionale di calcio a 5 femminile. Le ragazze lametine hanno conquistato una netta vittoria in trasferta a Conflenti contro la formazione dell’8 Marzo, imponendosi con un eloquente 15-1.

Una gara a senso unico, dominata fin dai primi minuti dal Lamezia Futsal, che ha messo in campo determinazione, qualità tecnica e grande spirito di squadra. Le lametine hanno preso subito il controllo del gioco, creando numerose occasioni e chiudendo ampiamente in vantaggio già nella prima frazione.

Protagonista assoluta dell’incontro è stata Folino, autrice di ben cinque reti. Ottima anche la prestazione di Fragola, che ha siglato quattro gol, seguita da Sorrentino con una tripletta. A completare il tabellino delle marcatrici De Sarro, con due reti, e Arzente, con un gol.

Il risultato finale di 15-1 testimonia la superiorità mostrata in campo dalle ragazze del Lamezia Futsal, che tornano a casa con tre punti fondamentali e grande entusiasmo per il prosieguo del campionato.

Una vittoria importante non solo per la classifica, ma anche per il morale del gruppo, che continua a dimostrare crescita e compattezza giornata dopo giornata.


