Cuore, testa e carattere: la Raffaele Lamezia piega la Papiro Volley al tie-break

Una vittoria che vale più dei due punti conquistati. La Raffaele Lamezia supera 3-2 la Papiro Volley al termine di una sfida intensa e combattuta, decisa solo al quinto set con il punteggio di 15-6, dopo i parziali di 25-21, 25-23, 22-25, 21-25.

La squadra lametina parte forte, imponendo il proprio ritmo nei primi due set grazie a ordine tattico, solidità in ricezione e buone soluzioni offensive. Sul 2-0 la gara sembra saldamente nelle mani dei padroni di casa, ma la pallavolo, si sa, è anche una questione di inerzia. E quando l’inerzia cambia, cambia tutto.

La Papiro Volley non molla, cresce in fiducia e approfitta di un naturale calo della Raffaele, riaprendo il match con due set giocati con maggiore aggressività e lucidità nei momenti chiave. Sul 2-2 la partita diventa una prova mentale prima ancora che tecnica.

Ed è proprio lì che emerge la maturità del gruppo lametino.

Nel tie-break la Raffaele Lamezia entra in campo con un piglio completamente diverso: concentrazione massima, determinazione e spirito di squadra. Il 15-6 finale è il manifesto di una squadra che ha saputo reagire alla difficoltà, trasformando la pressione in energia positiva.

A fine gara, il tecnico Maurizio Davoli analizza con grande lucidità il valore della vittoria: «Sul 2–0 eravamo in controllo. Poi la partita è cambiata. E quando cambia l’inerzia, cambia tutto: ritmo, emozioni, sicurezza. In quel momento non si gioca più solo a pallavolo. Si gioca con la testa, con il cuore, con la capacità di restare lucidi quando la pressione sale.

Sul 2–2 ho guardato negli occhi i ragazzi e non ho visto paura. Ho visto responsabilità. Ho visto fiducia. E lì ho capito che questa squadra stava crescendo davvero.

Vincere 3–2 dopo aver subito la rimonta non è solo una vittoria tecnica. È una vittoria mentale. È la dimostrazione che stiamo costruendo qualcosa che va oltre il risultato: stiamo costruendo carattere.

Voglio che tutti capiscano una cosa: chi lavora in silenzio durante la settimana, chi spinge forte in allenamento anche se sa che forse giocherà meno, è parte fondamentale di queste vittorie.

Le grandi squadre non sono quelle che non cadono mai. Sono quelle che, quando cadono, si rialzano insieme. E oggi noi ci siamo rialzati insieme.

Questa partita non ci dà solo due punti. Ci dà consapevolezza. E la consapevolezza, nello sport, è la base delle squadre che vogliono arrivare fino in fondo.».

E spesso, nello sport, è proprio la consapevolezza a fare la differenza tra una buona squadra e una squadra pronta a puntare in alto.