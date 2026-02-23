Vittoria travolgente in casa per il Lamezia Futsal: 8-2 al Cus Unical

Condividi

Grande prova di carattere per il Lamezia Futsal, che davanti al proprio pubblico supera il Cus Unical con un netto 8-2 nella gara del campionato regionale di Serie C femminile.

La partita non era iniziata nel migliore dei modi per le ragazze del Lamezia, andate sotto 1-0 dopo il vantaggio delle avversarie. Ma la reazione è stata immediata: con determinazione e spirito di squadra è arrivato il pareggio. Nella ripresa, dopo un nuovo vantaggio del Cus, il Lamezia ha cambiato marcia e trovato il sorpasso, siglando poi altre reti fino all’8-2 finale.

Una vittoria importantissima, conquistata nonostante le diverse assenze, che conferma la forza e la compattezza del gruppo.

Marcatrici:

Folino – 6 reti

Vassarotto – 2 reti

Folino: “Non era l’inizio che volevamo, abbiamo approcciato con poca intensità quindi era fondamentale reagire immediatamente. Abbiamo così iniziato a fare il nostro gioco restando compatte e pareggiare in fretta ci ha ridato fiducia e ha cambiato le sorti della gara. Negli spogliatoi ci siamo dette di alzare il ritmo, essere più aggressive sulle linee di passaggio e più concrete sotto porta. Volevamo portarla a casa. In campo si è vista la forza del gruppo, nessuna ha mollato e abbiamo reagito insieme”.