Classifiche ancora aperte verso un gran finale: spettacolo e vento a Gizzeria nella penultima giornata dei campionati europei e mondiali di kite

Sei prove ad alta intensità, conferenza stampa, tavola rotonda su sport e ambiente e una corsa ai titoli che si deciderà solo domani. Hang Loose Beach conferma il suo ruolo di capitale internazionale del kitesurf.

Classifiche aperte verso un gran finale

La corsa ai titoli entra nel vivo. La penultima giornata, quella di ieri, dei 2026 Formula Kite Youth Men’s European Championships, dei 2026 Formula Kite Youth Women’s European Championships e dei 2026 KiteFoil Masters Worlds ha regalato sei prove spettacolari nelle acque di Hang Loose Beach, dove un vento intorno ai 15 nodi, pur non sempre stabile, ha consentito il pieno svolgimento del programma di regata, lasciando ancora aperti tutti i verdetti in vista del gran finale di domani. La giornata si è aperta con la conferenza stampa della manifestazione, che ha riunito rappresentanti delle istituzioni regionali e locali, della Federazione Italiana Vela, dell’International Kiteboarding Association, del CONI Calabria e dei partner dell’evento. Nel corso della mattinata si è svolta anche la tavola rotonda “Sport & Ambiente: Idee in Movimento”, promossa dall’Associazione Mare Pulito “Bruno Giordano”, dedicata al ruolo dello sport nella tutela dell’ambiente e nella valorizzazione del territorio. Una giornata che ha confermato come la manifestazione rappresenti non solo un appuntamento sportivo di livello internazionale, ma anche un’importante occasione di promozione per il territorio calabrese.

Battaglia serrata tra gli Youth Men

In acqua lo spettacolo non è mancato. Nei Formula Kite Youth Men’s European Championships il francese Nell De Jaham è il nuovo leader della classifica generale con 17 punti netti, davanti ai polacchi Jan JJ Koszowski (18) e Piotr Szymiec (22). Scivola invece al quarto posto lo svizzero Karl Maeder, al comando fino all’inizio della giornata. Le sei prove disputate hanno confermato l’altissimo livello della flotta, con distacchi minimi e una corsa al titolo che si deciderà soltanto nelle regate di domani. «Con questo vento riesco a esprimermi al meglio ed è il tipo di condizioni che preferisco», ha commentato Nell De Jaham. «Le regate con Karl e Jan sono molto combattute: tutto dipende dalla partenza. Basta un piccolo errore per ritrovarsi subito nelle retrovie. Domani sarà una grande sfida.»

Turienzo domina tra le Youth Women

Tra le Formula Kite Youth Women’s European Championships continua il dominio dell’argentina Catalina Turienzo, che consolida il proprio primato grazie a un’altra giornata di grande continuità. Alle sue spalle si confermano Svetlana Trusova e la turca Derin Deniz Sorguc.

Paillette guida i Masters Worlds

Nei KiteFoil Masters Worlds è invece il francese Antoine Paillette a mantenere la leadership della classifica generale davanti al danese James Johnsen e all’argentino Federico Aguilar. Buone anche le prove degli atleti italiani, con Simone Romano quarto nella classifica provvisoria dei KiteFoil Masters Worlds e Maddalena Spanu quinta tra le Formula Kite Youth Women’s European Championships, entrambi ancora in corsa per migliorare il proprio piazzamento nella giornata conclusiva.

Verso il gran finale di oggi

Nella cornice delle attività promosse da Hang Loose Italy, l’evento è organizzato dal Circolo Velico Hang Loose con IKA (International Kiteboarding Association), World Sailing e Federazione Italiana Vela, con il sostegno di Calabria Straordinaria, il progetto della Regione Calabria dedicato alla promozione del territorio. Domani Hang Loose Beach ospiterà le regate decisive e la cerimonia di premiazione che assegnerà i titoli dei 2026 Formula Kite Youth Men’s European Championships, dei 2026 Formula Kite Youth Women’s European Championships e dei 2026 KiteFoil Masters Worlds, prima che dall’8 al 12 luglio Gizzeria torni ad accogliere i migliori rider internazionali con la 2026 WingFoil Racing World Cup.