Hang Loose Beach incorona i suoi campioni: Gizzeria capitale internazionale del KiteFoil

Cinque giorni di vento, spettacolo e competizioni di altissimo livello hanno trasformato Hang Loose Beach in un palcoscenico mondiale. Assegnati i titoli europei giovanili e il mondiale Masters, mentre il litorale di Gizzeria si prepara già al prossimo grande evento: la WingFoil Racing World Cup.

Hang Loose Beach, cinque giorni da capitale del KiteFoil

Si è conclusa ad Hang Loose Beach la cinque giorni dei 2026 Formula Kite Youth Men’s European Championships, dei 2026 Formula Kite Youth Women’s European Championships e dei 2026 KiteFoil Masters Worlds, che ha trasformato il litorale di Gizzeria in uno dei principali punti di riferimento internazionali per il kite foil. L’ultima giornata di regate, disputata con un vento intenso intorno ai 17 nodi, ha consentito di completare il programma previsto e di assegnare i tre titoli, al termine di cinque giorni di competizioni spettacolari. In acqua lo spettacolo non è mancato nemmeno nell’ultima giornata. Nei Formula Kite Youth Men’s European Championships il francese Nell De Jaham conquista il titolo europeo al termine di un serratissimo duello con il polacco Jan JJ Koszowski. Il francese chiude la manifestazione appaiato a 23 punti netti con il polacco, portandosi a casa il titolo europeo. Completa il podio lo svizzero Karl Maeder, fratello di Max Maeder, medaglia di bronzo olimpica nel Formula Kite ai Giochi di Parigi 2024. Quest’ultimo è stato il leader della classifica generale fino alla vigilia dell’ultima giornata, prima di subire uno scossone decisivo che l’ha fatto scivolare in terza posizione.

Titoli europei femminili e dominio argentino nella classifica Open

Tra le Formula Kite Youth Women’s European Championships, nella classifica Open, l’argentina Catalina Turienzo conferma la propria superiorità per tutta la settimana, vincendo tutte le gare e chiudendo al primo posto. Il titolo dei Formula Kite Youth Women’s European Championships va invece a Svetlana Trusova (AIN), davanti alla turca Derin Deniz Sorguc e alla polacca Karolina Jankowska.

KiteFoil Masters Worlds: trionfo francese

Nei KiteFoil Masters Worlds il francese Antoine Paillette si laurea campione del mondo davanti al danese James Johnsen e al connazionale Matthieu Di Russo, completando una settimana sempre vissuta ai vertici della classifica. Buona anche la prova degli atleti italiani, con Simone Romano che chiude quinto nei KiteFoil Masters Worlds, Maddalena Spanu quinta tra le Formula Kite Youth Women’s European Championships, Giuseppe Paolillo ottavo negli Youth Men e Massimo Chieffo undicesimo, confermando la competitività del movimento azzurro in tutte le flotte.

Beach Tennis e promozione del territorio

Ad accompagnare il gran finale non sono state soltanto le regate. Hang Loose Beach ha ospitato anche il Campionato Regionale di Serie C di Beach Tennis, confermando la volontà di affiancare alle grandi competizioni internazionali un ricco calendario di eventi sportivi e iniziative dedicate alla promozione del territorio. Il torneo, fortemente voluto dal nuovo Comitato Regionale FITP Calabria, ha visto la partecipazione di otto squadre agonistiche e ha rappresentato il primo appuntamento regionale di alto livello del nuovo corso del beach tennis calabrese. «È il primo evento a carattere pienamente agonistico del nuovo corso del beach tennis calabrese e rappresenta un importante punto di partenza per la crescita del movimento nella nostra regione», hanno sottolineato gli organizzatori.

Organizzazione internazionale e sostegno istituzionale

Nella cornice delle attività promosse da Hang Loose Italy, l’evento è organizzato dal Circolo Velico Hang Loose con IKA (International Kiteboarding Association), World Sailing e Federazione Italiana Vela, con il sostegno di Calabria Straordinaria, il progetto della Regione Calabria dedicato alla promozione del territorio. Con la conclusione dei campionati si chiude una settimana che ha visto Hang Loose Beach affermarsi ancora una volta come uno dei principali poli internazionali degli sport del vento, grazie a un programma capace di unire competizioni di altissimo livello, iniziative dedicate all’ambiente, promozione del territorio e attività sportive rivolte a un pubblico sempre più ampio.

Gizzeria non si ferma: arriva la WingFoil Racing World Cup

L’attività ad Hang Loose Beach, però, non si ferma: dall’8 al 12 luglio il litorale di Gizzeria tornerà ad accogliere i migliori rider del panorama internazionale con la 2026 WingFoil Racing World Cup, nuovo grande appuntamento del calendario mondiale.