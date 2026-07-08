La Lucky Friends premiata ai Lamezia Channel Awards 2026

“Ci sono vittorie che vanno oltre il campo di gara, storie che riempiono il cuore e che rendono la nostra associazione una grande, meravigliosa famiglia. Oggi, noi della Lucky Friends siamo fieri e profondamente emozionati.

Ha bissato il successo dell’anno scorso e per il secondo anno consecutivo, la nostra realtà è stata premiata ai prestigiosi Lamezia Channel Awards 2026! Un riconoscimento che celebra il sacrificio, la passione e il valore immenso dello sport inclusivo.

Le Regine della Ginnastica Ritmica

Il palcoscenico e i riflettori sono tutti per loro, le nostre splendide atlete che continuano a incantare l’Italia:

Miriam Molinaro – La nostra Campionessa Italiana CIP Fisdir di Ritmica a Rimini. Una forza della natura, un esempio di determinazione che continua a splendere e a portare in alto il nome di Lamezia.

Le Nostre Fantastiche Atlete – Francesca Cortese, Caterina Raso, Angelica Folino e Alessia Rocca. Con la loro grazia, il loro impegno e i loro sorrisi contagiosi, hanno dimostrato che nessun traguardo è impossibile quando ci si allena con il cuore.

La Guida Tecnica e la Dirigenza: Il Motore del Successo

Dietro ogni grande atleta c’è un team straordinario che sa come valorizzarne il talento. Il nostro plauso va a: Il Tecnico Debora Mancuso & Ylenia Camerino

Un binomio perfetto di competenza, sensibilità e dedizione. Debora, affiancata magistralmente da Ylenia, sa trasformare la fatica degli allenamenti in pura magia e crescita personale per le nostre ragazze. Un ringraziamento speciale e una menzione d’onore vanno alla guida illuminata di questa associazione: il Presidente Cortese e il Direttore La Chimea. È grazie alla loro visione, al loro supporto costante e alla determinazione incrollabile se la Lucky Friends è oggi un punto di riferimento e una certezza nel panorama sportivo e sociale.

“Il Futuro ci Riserva Nuove Sfide, Noi Siamo Pronti”

Questo bis ai Lamezia Channel Awards non è un punto di arrivo, ma una splendida conferma. Grazie a chi crede in noi, grazie alle famiglie e, soprattutto, grazie alle nostre campionesse. Avete scritto un’altra pagina di storia indimenticabile.”