Campionati Italiani FIDESM, Solidea Iannazzo sul tetto d’Italia: una giovane campionessa che fa sognare Lamezia

Talento, impegno e una passione coltivata ogni giorno con dedizione. Sono questi gli ingredienti che hanno permesso alla giovanissima Solidea Iannazzo, atleta della SF Dance Studio di Lamezia Terme, di scrivere una pagina straordinaria ai Campionati Italiani FIDESM, unica Federazione Italiana di Danza Sportiva riconosciuta dal CONI.



Nella categoria 10/11 anni – Classe C, Solidea si è laureata Pluricampionessa Italiana, conquistando il titolo nello Showcase Bachata, nello Showcase Salsa e nella Salsa Shine. A questi successi si aggiunge il prestigioso titolo di Vice Campionessa Italiana nel Merengue Shine, oltre alla finale raggiunta nel Bachata Shine.

Risultati che le permettono di conquistare anche il meritato passaggio in Classe B, traguardo che premia il talento, la costanza e l’impegno dimostrati durante tutta la stagione.

Dietro ogni medaglia c’è un percorso fatto di sacrifici, allenamenti e passione. Un percorso costruito giorno dopo giorno insieme ai maestri Fabiola Spena e Antonio Spena, che con dedizione accompagnano i propri atleti nella crescita tecnica, sportiva e personale.

L’ennesimo successo che porta in alto il nome della SF Dance Studio, confermando la scuola come una delle realtà più competitive della Calabria e motivo d’orgoglio per tutta la città di Lamezia Terme.

Per Solidea questo non rappresenta un punto di arrivo, ma soltanto l’inizio di un cammino che promette ancora tante emozioni e grandi soddisfazioni.