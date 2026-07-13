Grande successo per il 5° Raduno Auto e Moto d’Epoca “Gizzeria Lido”: i motori storici accendono la costa

GIZZERIA – Si è concluso con un bilancio assolutamente positivo il 5° Raduno di Auto e Moto d’Epoca “Gizzeria Lido”, un evento che ha saputo richiamare centinaia di appassionati, collezionisti e curiosi sul litorale, trasformando la giornata in una vera e propria festa della cultura motoristica.

La manifestazione, organizzata con passione dal Club 500 Aquila Gialla di Lamezia Terme, capitanata dalla famiglia di Antonio Serratore, si è confermata come uno degli appuntamenti più attesi, suggestivi e prestigiosi della Piana Lametina e del settore su tutto il territorio calabrese.

La macchina organizzativa ha funzionato alla perfezione nello splendido scenario di Gizzeria Lido, catalizzando l’attenzione di numerosi club e delegazioni arrivati non solo dalla Calabria, ma anche da Sicilia, Basilicata e Puglia, a. testimonianza del valore che questa manifestazione ha saputo conquistarsi negli anni.

I ringraziamenti degli organizzatori

Un successo di queste proporzioni non si raggiunge mai da soli. Per questo motivo, il Club 500 Aquila Gialla, capitanato dalla famiglia Serratore, esprime la più profonda gratitudine a tutti i partecipanti e ai club presenti: Auto storiche Catanzaro 2022, I Volpini San Pietro Apostolo, Gruppo 500 per passione, Club Italiano Fiat 126, Fiat 500 Club Taurianova, Club Fiat 500 Città di Palmi, 500 Team Messina, Gliamici delle Vintage Car, Gli amici della vecchia 500 Reggio Calabria, Gli amici della vecchia 500 Vibo Pizzo, Fiat Club 500 Italia coordinamento Reggio Calabria, Club auto storiche Crotone, I lupi della 500, Racing Club auto storiche Pachino, Vespa Club Feroleto Antico, I quattro gatti, Club Fiat 500 Aquaro di Cosoleto, I cinquecentisti dell’Aspromonte, Auto storiche Cutro Cavallo Pazzo, Club Fiat 500 Acri, Auto storiche d’epoca San Calogero e il Fiat 500 Club Italia coordinamento del Tirreno Cosentino.

Il ringraziamento degli organizzatori si estende inoltre alle istituzioni e ai partner strategici:

Istituzioni e Autorità: Si ringrazia l’Amministrazione Comunale di Gizzeria, in particolare il sindaco Francesco Argento, l’assessore Lilla Corica, la dottoressa Gina De Gori e tutta la giunta. Un plauso speciale va alla Polizia Locale di Gizzeria, guidata dal comandante Roperto, per aver garantito la sicurezza sul lungomare e scortato il carosello fino ai confini del territorio comunale.

Scorta logistica e tecnica: Al confine del territorio di Gizzeria è avvenuto il consueto “cambio di testimone” con la Polizia Locale di Lamezia Terme, guidata dal comandante Rubino, che ha preso in consegna la carovana in testa al carosello. Al loro fianco, si ringrazia sentitamente il Vespa Club di Feroleto Antico (capitanato dal presidente Francesco Astorino) per la magnifica ed efficiente scorta tecnica, fondamentale per mantenere il corteo stabile e unito fino all’arrivo al ristorante.

Accoglienza e Ristorazione: Un grazie speciale va al Bar Bernardi dei fratelli Enzo e Nicola Bernardi per la gestione impeccabile della prima colazione, offerta calorosamente a tutti i partecipanti del raduno, distinguendosi per puntualità assoluta e un servizio straordinario. Un ringraziamento particolare va al ristorante La Giuranda e a tutto il suo staff di cucina e di sala per il pranzo assolutamente impeccabile: tutto è stato squisito e le portate sono arrivate con perfetta puntualità, servite al momento giusto. Si ringrazia altrettanto sentitamente Wedding e catering di Salvatore Macrì per la preziosa collaborazione nel fornire le strutture necessarie allo svolgimento del raduno – tra cui tavoli, gazebi, sedie e attrezzature varie – e per l’ottimo servizio di catering curato per l’aperitivo all’esterno.

Media, Spettacolo e Fotografia: Un grandissimo grazie va alla presentatrice Antonella Saladino per la splendida e professionale conduzione dell’evento, alla fotografa Miriam Romano per aver immortalato con i suoi scatti i momenti più belli della giornata, e alla troupe televisiva di “Vincent Spasso col sorriso” – composta da Vincenzo Nicastri, Annalisa Bardascino ed Enzo Cittadino – per l’importante e impeccabile copertura media.

Sponsor e Staff: Si ringraziano naturalmente tutti gli sponsor presenti nella nostra locandina ufficiale, il cui supporto economico e commerciale è stato fondamentale. Un grazie altrettanto speciale va a tutto lo staff, composto da tutti i soci del Club 500 Aquila Gialla, che hanno lavorato instancabilmente dietro le quinte per la perfetta riuscita della giornata.

“Vedere così tanta partecipazione e così tanto entusiasmo a Gizzeria Lido ci riempie d’orgoglio – ha dichiarato la famiglia Serratore–. Questo quinto raduno non è semplicemente una mostra di veicoli storici, ma la conferma di un appuntamento che negli anni si è trasformato in una vera e propria tradizione, attesa da tutti con grandissimo trasporto. È un evento che unisce cultura e passione, ma che soprattutto ci riporta ai sani valori del passato, ricordandoci il significato profondo dello stare insieme e dell’importanza di supportarsi a vicenda tra i vari club. Grazie di cuore a tutti, ci vediamo al prossimo anno!