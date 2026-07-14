Lamezia, il 17 luglio triangolare Asc-Vecchie glorie Cz – Team Unicef, spettacolo e beneficenza

Tutto pronto per lo spettacolo di venerdì 17 luglio allo stadio Rocco Riga di Sant’Eufemia Lamezia alle ore 18.00. L’idea di Patrizio Gemello e del suo staff vedrà la luce ufficialmente con un triangolare di beneficenza a sostegno delle persone meno fortunate.



Un modo per socializzare sicuramente, ma soprattutto per manifestare vicinanza e sostegno a chi si trova in uno stato di bisogno. E migliori partners per questa lodevole iniziativa non potevano esserci nelle Rappresentative del Team Unicef del Comitato provinciale di Catanzaro e nelle Vecchie Glorie del Catanzaro Calcio. Entrambe, assieme alla Rappresentativa ASC Calcio Calabria, si sono riunite per un fine nobile e pregno di significati, quelli che travalicano l’aspetto sportivo-agonistico in sé e spaziano nella necessaria umanità, socialità ed inclusione di cui ormai da tempo si avverte sempre più la mancanza, in un contesto mondiale e non di diaspore e troppa litigiosità!

Eloquente ed esaustivo il titolo che gli organizzatori dell’ASCCALABRIA hanno voluto dare a questa manifestazione: ‘In campo per i diritti dell’infanzia, un gol che aiuta i bambini in difficoltà’. I bambini rappresentano le generazioni del domani per cui è giusto, oltrechè necessario, garantirgli le migliori condizioni possibili per affrontare le difficoltà della vita, creando ponti di pace in primis, per avere un futuro in cui sviluppare al meglio i propri sogni!

Quale migliore occasione dunque, per un’auspicabile partecipazione in massa all’evento da parte di sportivi e semplici cittadini: la loro non sarà una mera presenza sugli spalti del rinnovato ‘Rocco Riga’, piuttosto l’opportunità concreta per contribuire fattivamente, con una donazione libera, a rendere migliore la vita di tanti bambini. A tal fine tutte le società ASC CALABRIA sono state invitate, e siamo certi che aderiranno in massa, a collaborare con un piccolo contributo alla raccolta fondi. Tutto il ricavato dell’evento verrà devoluto – sotto l’egida dell’UNICEF – ai bambini vittime delle guerre nel mondo. Oltre che per aiutare la popolazione del Venezuela colpita dal forte terremoto del 24 giugno scorso.

Di seguito l’elenco dei convocati delle tre Rappresentative partecipanti all’evento di beneficenza, a cui va già il plauso di tutti gli organizzatori dell’ASC CALABRIA, col presidente Regionale in primis Antonio Eraclini.

ASC CALABRIA

Portieri: Bruno Raimondi (A.S.D. REAL FILADELFIA); Davide Mirabelli (F.C. HAMMERS 2019);

Difensori: Giuseppe Meliti (A.S.D. NUOVA SOVERATO);Giovanni Caruso (A.S.D. REAL FILADELFIA); Oreste Pietro Lucia e Giuseppe Mirabelli (AMATORI SOVERIA MANNELLI);Paolo Ripepi (A.S.D. SAN PIETRO CALCIO 2010); Gianluca Albanese (ALCHIMIA JONICA);

Centrocampisti: Salvatore Corapi (A.S.D. NUOVA SOVERATO); Angelo Fazzari e Domenico Colacino (A.S.D. REAL FILADELFIA); Antonio Raso (AMAMI MAC 3 AMATORI); Francesco Fazio (A.S.D. AMATORI LAMEZIA GOLFO); Antonio Muratori (MARMERIA MOLINARO LAMEZIA SPORT); Domenico Nosdeo (A.S.D. STUDIO CAPUTI); Antonio Fragalà (Vigor Old Boys 2015); Giovanni D’Ascola (A.S.D. SAN PIETRO CALCIO 2010); Giuseppe Romano (ALCHIMIA JONICA);

Attaccanti: Domenico De Sando (A.S.D. REAL FILADELFIA); Ferdinando Palermo (A.S.D. AMATORI LAMEZIA GOLFO); Rocco Vallotta (Vigor Old Boys 2015); Dennys Pironaci e Alessandro Sinopoli (F.C. HAMMERS 2019).

Allenatore: Gianni Scardamaglia

Vice allenatore: Francesco Giampà

TEAM UNICEF

Portieri: Giuseppe Canino, Paolo Deriu

Difensori: Silvano Vignola, Alessio Rotella, Nicola Aiello, Giuseppe Olivieri, Mario Orlando Rotella, Giuseppe Costa, Marco Gualtieri, Danilo Amerato, Francesco Criniti

Centrocampisti: Domenico Iofalo, Danilo La Salvia, Emanuele Nisticó, Andrea Spina, Danilo Ciancio, Francesco Ciancio, Raffaele Pascuzzo, Candido Starace, Marco Starace

Attaccanti: Antonio Leuzzi, Giuseppe Daniele, Francesco Longo.

Selezionatore: Lorenzo Fazio

Allenatore: Antonio Fazio

Team Manager: Elio Rinaldo

Dirigenti accompagnatori: Francesco Artuso, Pierluigi Longo.

VECCHIE GLORIE CATANZARO CALCIO

Portieri: Francesco Parrotta, Massimo Brescia;

Difensori: Fausto Silipo, Massimo Savio, Saverio Mirarchi, Armando Cascione, Salvatore Scarfone, Marco Pisano, Andrea Verrengia, Renato Mancini;

Centrocampisti: Egidio Belfatto, Leonardo Vanzetto, Enrico Nicolini, Carmine Leone, Rosario Salerno, Mimmo Giampá, Luigi Gemelli;

Attaccanti: Antonino Soda, Gianfranco Criniti, Antonio Criniti, Attilio Astarita.

Allenatore: Franco Cittadino