Danze Caraibiche, exploit a Rimini: Gaia Zampilli conquista tre titoli italiani e si conferma tra le migliori giovani d’Italia

La giovane atleta di Roggiano Gravina (Cs) chiude un anno straordinario con un bottino di medaglie che la conferma tra i talenti più promettenti delle Danze Caraibiche in Italia e nel mondo. Ora il salto in Classe A.

Il trionfo a Rimini

Si sono conclusi nei giorni scorsi i Campionati Italiani di Danza Sportiva a Rimini, teatro di una performance memorabile per Gaia Zampilli. L’atleta di Roggiano Gravina ha letteralmente sbaragliato la concorrenza, conquistando una pioggia di medaglie e confermandosi una delle realtà più talentuose e promettenti del panorama delle Danze Caraibiche. Con una serie di esibizioni impeccabili, Gaia ha scalato il podio in diverse discipline della categoria 12/13 anni classe B, portando a casa ben tre titoli di campionessa italiana: Oro – Salsa Shine, Oro – Bachata Shine, Oro – Showcase di Merengue (12/15 anni). Il palmarès riminese si è arricchito inoltre con un prestigioso bronzo nel Merengue Shine (12/13 anni), a cui si aggiungono un quinto e un sesto posto rispettivamente nello Showcase di Bachata e di Salsa (12/15 anni).

Una stagione da incorniciare

Questi risultati sono solo l’apice di un anno agonistico straordinario. Prima della rassegna tricolore, Gaia si era già distinta nei circuiti CIBS, ai Campionati Regionali FIDESM di Piemonte e Valle d’Aosta e nella Coppa Italia FIDESM. Il talento della giovane ballerina ha varcato anche i confini nazionali: lo scorso mese, ai Campionati Europei IDO di Klagenfurt (Austria), ha collezionato due secondi posti e una vittoria. Di altissimo profilo anche la trasferta di gennaio a New York, in occasione del prestigioso “The Summit”, dove Gaia ha conquistato due primi posti, due secondi posti, oltre a un quinto e un sesto piazzamento.

Il lavoro di squadra dietro il successo

Dietro ogni medaglia c’è un impegno costante fatto di dedizione e sacrifici. Un successo condiviso con i suoi mentori: Mario Serra ed Eliana Maradei dell’Eurodance School Calabria di Roggiano Gravina, e Alessandro Massaro dell’Alma Academy di Collegno (Torino), società per la quale l’atleta è regolarmente tesserata. Fondamentale, come sempre, il sostegno costante della famiglia, orgogliosa non solo dei risultati sportivi, ma del percorso di crescita personale che Gaia sta compiendo.

Verso il futuro: il salto in Classe A

Dopo il meritato riposo estivo, per la giovane campionessa è già tempo di guardare al futuro: la prossima stagione la vedrà affrontare il prestigioso salto di categoria, passando ufficialmente in Classe A. Un nuovo stimolo per continuare a brillare nel mondo della danza sportiva.