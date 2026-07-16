Francesco Ramondino nuovo DS della Vigor Lamezia

La Vigor Lamezia Calcio ha affidato ufficialmente la direzione sportiva a Francesco Ramondino. Il nuovo DS, 35 anni e originario di Vibo Valentia, vanta già un percorso di rilievo nel panorama calcistico.

La sua carriera è iniziata proprio nella squadra della sua città natale, dove ha mosso i primi passi in Lega Pro muovendosi tra scouting e collaborazione nella gestione sportiva.

Nel corso degli anni, Ramondino ha maturato esperienze significative su scala nazionale e locale, tra cui:: capo macroarea Sud per la Triestina; Direttore Sportivo in piazze come Soriano, Trebisacce e Acireale e la stessa Vibonese; componente dell’area scouting della Salernitana.

Il club biancoverde punta così su un profilo giovane, ambizioso e fortemente stimato per l’abilità nel valorizzare i giovani talenti e nel costruire organici competitivi.

A Francesco va il più caloroso benvenuto da parte di tutta la società.