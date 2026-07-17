Il Cosenza Calcio ha sottoscritto un contratto biennale con opzione, fino al 30 giugno 2028, con Enrico Giannini.
Svincolato dall’Albinoleffe dopo i playoff, il centrocampista 21enne è nato a Napoli ed è alto 1 metro e 80 centimetri. Esterno sinistro dinamico, in grado di agire anche da terzino, ha indossato per 2 volte la maglia dell’Italia Under
19 e vanta 6 presenze nella UEFA Youth League. Giannini è cresciuto tra le fila del settore giovanile partenopeo tra Napoli Giovani, Napoli U17 e Napoli U19. Nella stagione 2023/2024 ha giocato in serie D nella prima squadra del Casarano con 39 presenze. Lo scorso anno ha invece esordito in serie C con 38 gare nell’Albinoleffe. La società accoglie con
entusiasmo il nuovo rinforzo e augura un’annata rossoblù ricca di soddisfazioni.
Enrico Giannini firma contratto con il Cosenza Calcio
Il Cosenza Calcio ha sottoscritto un contratto biennale con opzione, fino al 30 giugno 2028, con Enrico Giannini.