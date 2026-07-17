Enrico Giannini firma contratto con il Cosenza Calcio

Il Cosenza Calcio ha sottoscritto un contratto biennale con opzione, fino al 30 giugno 2028, con Enrico Giannini.

Svincolato dall’Albinoleffe dopo i playoff, il centrocampista 21enne è nato a Napoli ed è alto 1 metro e 80 centimetri. Esterno sinistro dinamico, in grado di agire anche da terzino, ha indossato per 2 volte la maglia dell’Italia Under

19 e vanta 6 presenze nella UEFA Youth League. Giannini è cresciuto tra le fila del settore giovanile partenopeo tra Napoli Giovani, Napoli U17 e Napoli U19. Nella stagione 2023/2024 ha giocato in serie D nella prima squadra del Casarano con 39 presenze. Lo scorso anno ha invece esordito in serie C con 38 gare nell’Albinoleffe. La società accoglie con

entusiasmo il nuovo rinforzo e augura un’annata rossoblù ricca di soddisfazioni.