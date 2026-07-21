Alessia e Vivien Raso, sorelle lametine da medaglia: talento, sacrificio e cuore ai Campionati Italiani di Pattinaggio

A Roma due giovani atlete lametine brillano ai Campionati Italiani: Alessia conquista oro e argento, Vivien torna sul podio con un bronzo. Una storia di talento e determinazione che conferma il valore della scuola Eximia e il futuro del pattinaggio freestyle italiano.

Due sorelle, una passione che vola alto

Alessia e Vivien Raso, sorelle da medaglia: talento, sacrificio e tanto cuore ai Campionati Italiani di Pattinaggio. Roma – Due sorelle, due medaglie e una passione comune: il pattinaggio. Ai Campionati Italiani disputati dal 9 al 20 luglio in Piazza dei Cinquecento a Roma, Alessia e Vivien Raso hanno confermato di essere tra le protagoniste del panorama nazionale. Un’edizione resa ancora più difficile dalle temperature vicine ai 40 gradi, che hanno costretto gli organizzatori a sospendere le gare nelle ore più calde per tutelare la salute degli atleti.

Alessia Raso: oro nello Skatecross e argento nella Slide

La quindicenne Alessia Raso ha conquistato il titolo di vice Campionessa Italiana nella specialità Slide, tornando sul podio nazionale dopo quattro anni e ha aggiunto al suo straordinario bottino la medaglia d’oro nello Skatecross, laureandosi Campionessa Italiana. Un risultato che conferma la sua grande completezza: Alessia ha gareggiato anche in altre discipline come speed, high jump e rollercross, piazzandosi sempre tra le migliori cinque atlete italiane. Nella sua specialità più combattuta, il Roller Cross, dopo aver ottenuto il secondo miglior tempo su 55 partecipanti, ha dominato tutte le fasi eliminatorie fino alla finale, dove solo un piccolo problema d’appoggio le ha impedito di giocarsi il titolo. Alessia è oggi considerata una delle pattinatrici più complete del panorama italiano, capace di competere ai massimi livelli in diverse specialità del freestyle e già nel radar della nazionale.

Vivien Raso: bronzo a soli dodici anni e un futuro luminoso

Grande soddisfazione anche per la sorella Vivien Raso, appena dodicenne, che ha conquistato una splendida medaglia di bronzo nella Slide, confermando il podio ottenuto due anni fa sempre a Roma. Un risultato che la indica come una delle giovani promesse più interessanti della specialità.

La forza della Eximia e l’orgoglio di Lamezia Terme

Entrambe difendono i colori della Eximia di Macherio (Monza e Brianza), società protagonista dei Campionati Italiani con sette medaglie d’oro e numerosi altri piazzamenti, che le hanno permesso di salire sul podio tra le oltre 70 squadre partecipanti. Due sorelle, due caratteri diversi, un’unica grande passione. Alessia e Vivien tornano a Lamezia con tre medaglie al collo, tanta esperienza in più e la consapevolezza di essere parte di una squadra ricca di talento.