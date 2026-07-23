Gabriele Mascaro è Vice Campione Italiano Cadetti nei 200 ostacoli: nuovo traguardo nazionale per la Kairos Nuoto Lamezia

Il giovane atleta lametino conquista l’argento ai Campionati Italiani Estivi Lifesaving di Chianciano Terme, confermando la crescita del settore salvamento della Kairos Nuoto Lamezia e il valore del lavoro svolto alla piscina comunale “Salvatore Giudice”.

Prestazione da vice campione italiano

Ancora un risultato di prestigio per la Kairos Nuoto Lamezia, questa volta ai Campionati Italiani Estivi Lifesaving, in scena in questi giorni a Chianciano Terme, dove il giovane atleta Gabriele Mascaro si è laureato Vice Campione Italiano Cadetti nella gara dei 200 metri ostacoli. Mascaro ha disputato una gara di altissimo livello, chiudendo la finale con l’ottimo tempo di 1’58″75, prestazione che gli è valsa la medaglia d’argento e il titolo di vice campione italiano di categoria.

Un risultato che premia lavoro e crescita

Un risultato che premia il costante lavoro svolto dall’atleta insieme allo staff tecnico della piscina comunale Salvatore Giudice di Lamezia Terme e che conferma la crescita del settore salvamento della società, sempre più protagonista nelle principali competizioni nazionali.