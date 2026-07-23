Tre nuovi innesti “under” per la Vigor Lamezia: arrivano D’Oppido, Cuffaro Piscitello e Stoyanov

Si accende il mercato in entrata per la Vigor Lamezia. La società biancoverde è lieta di ufficializzare l’arrivo di tre giovani di grande prospettiva: due rinforzi classe 2008 per la linea difensiva e un innesto classe 2006 a centrocampo.

Reparto Difensivo: freschezza e prospettiva sulle corsie esterne

Per la retroguardia arrivano due terzini classe 2008 pronti a contendersi lo spazio e a crescere sotto la guida del tecnico cileno:

Lorenzo D’Oppido (2008): calabrese doc. Cresciuto nel vivaio del Crotone, si è messo in grande evidenza con le formazioni giovanili pitagoriche grazie a corsa, spinta ed eccellente disciplina tattica.

Giuseppe Cuffaro Piscitello (2008): Cresciuto nel settore giovanile del Camaro 1969, ha poi compiuto il salto nelle giovanili della Ternana (Under 15, 16 e 17). Nell’ultima stagione ha vestito la maglia del Kamarat, accumulando un’esperienza preziosa tra i grandi.

Centrocampo: muscoli e dinamismo bulgaro con Stoyanov

Per la mediana arriva invece un profilo dal background internazionale:

Steliyan Stoyanov (2006): Centrocampista centrale bulgaro nato il 12 febbraio 2006. Struttura fisica imponente (1,88 m) e piede destro, Stoyanov combina forza fisica, visione di gioco e grande duttilità, potendo disimpegnarsi all’occorrenza anche come esterno o ala destra. Arriva dalla Primavera del Bari, dopo un importante percorso di crescita nel settore giovanile U19 del Frosinone.

Ai tre nuovi arrivati il più caloroso benvenuto in biancoverde