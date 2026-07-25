Vigor Lamezia, arrivano in biancoverde Ranieri, Casalongue e Ciriello

La Vigor Lamezia prosegue a passo spedito la costruzione del proprio organico 2026/2027 presentando tre innesti di spessore per rinforzare sia la retroguardia che il reparto offensivo: Octavio Casalongue, Vincenzo Ciriello e Antonio Ranieri.Un mix di esperienza, tecnica e fisicità per i biancoverdi.

L’arrivo e la presentazione di questi tre profili testimoniano la volontà della società biancoverde di allestire una squadra equilibrata e competitiva in ogni settore del campo:

Antonio Ranieri:

Talento classe 2003, Ranieri rappresenta una pedina di grande qualità per la trequarti e l’attacco. Reduce da un’ottima annata con l’Isola Capo Rizzuto — condita da 12 reti e numerosi assist — il giovane fantasista porta imprevedibilità, velocità e un senso del gol spiccato, doti fondamentali per dare vivacità alla manovra offensiva della Vigor.

Octavio Casalongue

Terzino sinistro Casalongue garantisce corsa, spinta costante e temperamento agonistico. Con alle spalle esperienze significative nel girone I di Serie D (tra cui le parentesi con Vibonese e Angri), la sua capacità di presidiare tutta la fascia sinistra permette di garantire ampiezza al gioco e copertura difensiva nei momenti di pressione.

Vincenzo Ciriello:

A completare il pacchetto arretrato c’è Ciriello, difensore centrale solido e strutturato. Con un bagaglio che vanta trascorsi tra i professionisti, anche nella Serie Cadetta (tra Casertana e Cittadella) oltre a varie esperienze nei dilettanti, Ciriello mette a disposizione del mister forza fisica, lettura del gioco e la leadership necessaria per guidare la linea difensiva.

Con l’innesto di Ranieri in avanti e le garanzie difensive offerte da Casalongue e Ciriello, la Vigor Lamezia punta a consolidare un’impalcatura tattica solida, pronta a rispondere alle ambizioni della piazza e della tifoseria.