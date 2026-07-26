Il Sambiase piazza il doppio colpo in attacco: Simigliani e Brandalisse

L’Asd Sambiase 2023 comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Giancarlo Simigliani e Matias Brandalisse Perez.

Classe 2007 venezuelano, Simigliani inizia a tirare i primi calci a un pallone in patria, nel settore giovanile dell’Academia Puerto Cabello. In Italia milita per Bianco Calcio, Crotone Primavera e, lo scorso anno, ReggioRavagnese in Eccellenza. Con la formazione reggina, stagione da incorniciare: 9 reti e convocazione nella rappresentativa nazionale LND con cui, con la fascia di capitano al braccio, segna 4 reti in altrettante gare nel Torneo delle Regioni (capocannoniere della competizione) e vince il prestigioso Trofeo Dossena.

Matias Brandalisse Perez, invece, è un esterno d’attacco argentino 2007. Lo scorso anno, con 11 reti, è stato tra gli artefici della promozione in Eccellenza della Morrone. Anche lui, come Simigliani, ha fatto parte della rappresentativa nazionale LND vincitrice del Trofeo Dossena.