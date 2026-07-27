Nasce CIOF 3X3, il torneo di streetbasket del circuito nazionale LB3: tre giorni di sport, mare e comunità all’Hang Loose Beach di Gizzeria Lido

Dal 7 al 9 agosto 2026 arriva CIOF 3X3, il nuovo torneo di basket 3×3 organizzato da Strati Culturali e già inserito nel circuito nazionale LB3. Un evento pensato per valorizzare il territorio, unire generazioni e creare connessioni attraverso lo sport.

Un nuovo torneo per il territorio

Nasce “CIOF 3X3” il torneo di streetbasket, inserito nel circuito nazionale LB3, che si svolgerà il 7-8-9 agosto 2026 all’Hang Loose Beach di Gizzeria Lido (CZ), organizzato dall’Associazione Strati Culturali. Lamezia Terme 27 luglio 2026 – Un nuovo torneo, un nuovo appuntamento per gli appassionati di playground che ha come obiettivi la valorizzazione del territorio e il creare connessioni attraverso uno sport: il basket. È questo CIOF 3X3 che, all’interno della cornice dell’Hang Loose Beach di Gizzeria Lido (CZ), si terrà 7-8-9 agosto 2026: tre giorni di basket, di competizione sana e divertimento. Un torneo che, già nella sua prima edizione, fa ufficialmente parte del circuito nazionale LB3 dedicato al basket 3×3 che organizza manifestazioni in tutta Italia.

La visione del progetto

«CIOF 3X3 nasce dalla voglia di riunire giocatori e appassionati in tre giorni di playground, mare, musica e divertimento – dice Nunzio Venuti, responsabile di CIOF 3×3. La nostra speranza è che questa realtà possa aiutare le nuove e le vecchie generazioni a esprimersi attraverso il basket 3×3, valorizzando concretamente il movimento cestistico del nostro territorio. L’obiettivo è far crescere CIOF 3×3 insieme a chi ama questo sport e a chi non lo conosce ma vuole avvicinarsi».

Strati Culturali e la forza dello sport

Dietro CIOF 3X3 si trova Strati Culturali, l’associazione di promozione sociale nata sì da pochi mesi ma che sta già dando vita a realtà volte a unire le persone: «Con CIOF 3X3 non volevamo semplicemente organizzare un torneo di basket – spiega la presidente di Strati Culturali, Paola Costanzo. Volevamo creare un’occasione di incontro, capace di mettere in relazione sport, territorio e comunità. Come Strati Culturali APS crediamo che la cultura si costruisca anche attraverso esperienze condivise, e lo sport è uno dei linguaggi più potenti per farlo».

Un’opportunità per Gizzeria e per la Calabria

Un’occasione, quella di far parte dell’LB3, unica e fondamentale anche per il territorio: «Entrare a far parte del circuito nazionale LB3 rappresenta un’opportunità importante: permette alla nostra città e al suo territorio di inserirsi in una rete nazionale, valorizzando ciò che abbiamo e creando nuove connessioni. Il nostro obiettivo è che CIOF 3X3 diventi un appuntamento capace di crescere nel tempo, coinvolgere sempre più persone e contribuire a costruire una comunità attiva, aperta e partecipativa» conclude.

Come partecipare

Per partecipare a CIOF 3X3 basta compilare il form presente sulla pagina Instagram ufficiale, seguendo tutte le indicazioni. CIOF 3X3 sta per alzare la palla a due.