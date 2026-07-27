Tiro a Lunga Distanza, terza prova del Campionato Regionale Calabria 2026: Aiello ancora imbattibile con un en plein da 100/100

Prosegue il Campionato Regionale Calabria 2026 del Tiro a Lunga Distanza, organizzato dal C.A.T.S. Calabria in collaborazione con CSEN Catanzaro. A Montagnola giornata perfetta e risultati di altissimo livello: Aiello Francesco domina ancora con un punteggio pieno.

La terza prova del Campionato Regionale

Continua l’attività del Tiro a Lunga Distanza con la terza prova del Campionato Regionale Calabria 2026. Organizzato dal Centro Addestramento Tiro Sportivo Calabria (C.A.T.S. Calabria SD a RL) in collaborazione con l’Ente di Promozione Sportiva CSEN Comitato Provinciale di Catanzaro il campionato sta riscuotendo notevole successo ed in una splendida giornata di sole i tiratori ritrovatisi in località Montagnola si sono cimentati ancora sulla distanza dei 700 con ottime performance.

Aiello Francesco ancora sul podio più alto

Alla fine della tappa a salire sul gradino più alto del podio un cecchino infallibile che bissa il successo della tappa precedente ancora con un en plein; Aiello Francesco di Soveria Mannelli vince con un 100 punti su 100. Una performance che ha reso vano un altro ottimo risultato. Infatti Giancarlo Tripodi di Catanzaro con 98 punti su 100 si è dovuto accontentare del secondo posto. “Solo” 96 punti per il terzo classificato; Vincenzo Belcastro di Lamezia Terme.

Direzione di gara e premiazioni

La gara è stata ottimamente diretta dal vice presidente dello CSEN Sergio Servidone mentre la premiazione dei vincitori è stata affidata al Direttore Generale di Calabria Verde; Dott. Giuseppe Oliva che ha voluto onorare con la sua presenza partecipanti ed organizzatori.