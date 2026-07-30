Campionati Italiani Estivi di Nuoto, la Kairos Lamezia tra i protagonisti con 5 atleti

Sono cinque e motivatissimi gli atleti della Kairos Nuoto Lamezia pronti a rappresentare la nostra città ai Campionati Italiani Estivi, in programma dal 31 luglio all’8 agosto presso lo Stadio del Nuoto di Roma.

Un appuntamento di grande prestigio nel calendario nazionale, che vedrà scendere in vasca alcuni dei migliori talenti del nuoto italiano e che rappresenterà anche un’importante occasione di confronto e crescita per i portacolori della società.

A guidare la spedizione della compagine a capo della piscina comunale “Salvatore Giudice” di Lamezia Terme saranno Gioele Perri, impegnato nelle gare dei 50, 100 e 200 farfalla, Gianluca Pittelli, che sarà protagonista nei 50, 100 e 200 rana, e Giulia Ragozzino che gareggerà nei 100 farfalla, 200 farfalla e 100 dorso.

Doppio impegno, invece, per Daniel Lico, nei 100 e 200 stile libero, e per Gabriele Mascaro, che si cimenterà nei 100 e 200 dorso.

Cinque atleti, quindi, per un totale di 13 gare individuali, che sapranno senz’altro dare il massimo mentre si godranno quello che, oggettivamente, è già un importantissimo traguardo: essere approdati, ancora una volta, ai Campionati Italiani Estivi di Nuoto.