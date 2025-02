UMG, varie iniziative per la Giornata Internazionale dell’Epilessia

Condividi

In occasione della Giornata Internazionale dell’Epilessia, che si celebra il 10 febbraio, l’Università Magna Graecia ha organizzato a Catanzaro una serie di iniziative promosse da medici e ricercatori.

L’epilessia è una condizione neurologica che interessa milioni di persone in tutto il mondo ed è spesso accompagnata da pregiudizi e disinformazione. Questa giornata rappresenta un’importante opportunità per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle sfide che affrontano quotidianamente le persone con epilessia e per promuovere l’inclusione. In programma lunedì 10 febbraio, alle ore 17:00, nella sala lettura “Spazio 1” (Via Lungomare Pugliese n. 137) un evento dedicato alla divulgazione e al dialogo che prevede una sessione interattiva dedicata alle informazioni sull’epilessia, per rispondere alle domande e ai dubbi dei cittadini, e la distribuzione di materiale informativo a cura della Lega Italiana Contro l’Epilessia (LICE). A seguire un momento letterario, condotto da Nunzio Belcaro, per approfondire la rappresentazione dell’epilessia nella letteratura, raccontando le sfumature culturali e storiche. Come simbolo di solidarietà e sensibilizzazione, la città di Catanzaro illuminerà di viola, il colore internazionale dell’epilessia, il monumento del Cavatore. La Giornata Internazionale dell’epilessia è un’occasione unica per promuovere consapevolezza, per una comunità più informata e solidale.