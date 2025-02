L’Università Magna Graecia rafforza il rapporto con il territorio, due incontri dedicati al sistema produttivo e imprenditoriale locale

Condividi

L’Università Magna Graecia rafforza il rapporto con il sistema produttivo e imprenditoriale del territorio. Nei giorni scorsi, sono stati organizzati due incontri formativi nella sala riunioni del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia dell’ateneo di Catanzaro. Protagonisti gli studenti dei corsi di Laurea Specialistica in Economia Aziendale e Management e di Amministrazioni Pubbliche e Società che hanno incontrato il dott. Pietro Falbo, presidente della Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia e presidente di Unioncamere Calabria.

Il primo evento, che ha segnato l’avvio dei Corsi di Organizzazione Aziendale del secondo semestre accademico, ha registrato inoltre la partecipazione del presidente del corso di laurea in Economia Aziendale, prof. Renato Ghezzi, del presidente del corso di laurea in Organizzazione delle Amministrazioni Pubbliche e Private, prof. Rocco Reina, e del presidente del corso di laurea in Amministrazioni Pubbliche e Società, prof. Giuseppe Migali. Durante il seminario, coordinato dalla prof.ssa Marzia Ventura, docente di Organizzazione Aziendale dell’Umg, il presidente Falbo ha evidenziato le caratteristiche strutturali ed organizzative della realtà camerale, le sue prerogative e gli obiettivi sfidanti che la contraddistinguono; Falbo ha, inoltre, approfondito con dati statistici le dimensioni che caratterizzano il sistema economico della Calabria, consentendo ai partecipanti di coglierne le positività e le potenzialità ancora emergenti. Il secondo incontro ha consentito agli studenti dei Corsi di Organizzazione e Gestione del Personale, di Organizzazione e Gestione dei Conflitti e di Organizzazione dei Sistemi Informativi e delle Tecnologie Digitali di dialogare con l’avv. Dario Lamanna, Direttore Generale di Unindustria Calabria, e con il dott. Luca Noto, presidente dei Giovani Industriali di Confindustria Catanzaro. Il direttore Lamanna, dopo un primo inquadramento generale del sistema confindustriale territoriale, ha focalizzato l’attenzione sulle proficue interlocuzioni sviluppate con il sistema di governo regionale finalizzate alla crescita dell’economia territoriale, anche attraverso la predisposizione di strumenti di finanziamento ad hoc per le piccole, medie e grandi imprese calabresi. Agenda Calabria, il programma realizzato da Unindustria insieme alla Regione Calabria, rappresenta uno strumento concreto, basato su un’analisi delle reali esigenze delle imprese, dedicato all’utilizzo di risorse finanziarie per progettualità utili alla crescita produttiva ed economica regionale. Il presidente Noto si è concentrato sulle principali competenze necessarie al sistema delle imprese per crescere attraverso risorse professionali adeguate. In particolare, tra le principali competenze richieste ai neo dottori, sono state evidenziate la conoscenza dei processi legati alla trasformazione digitale in atto e l’utilizzo di sistemi informativi aziendali. Altra esigenza emergente è quella dello sviluppo delle competenze soft, necessarie ai lavoratori del nuovo millennio per affrontare le sfide del mercato del lavoro e dei cambiamenti dei contesti. Al seminario ha relazionato anche il prof. Rocco Reina, presidente del Corso di Laurea in Organizzazione delle Amministrazioni Pubbliche e Private, con il quale sono state sviluppate interessanti riflessioni in relazione alle competenze richieste dal nuovo mercato del lavoro. L’incontro, progettato come confronto aperto con uno dei principali stakeholder territoriali dell’Ateneo, e del Di.G.E.S. in particolare, ha permesso di cogliere e verificare le nuove esigenze formative, divenendo valido strumento di orientamento per le politiche di adeguamento dell’offerta universitaria. L’evento è stato patrocinato dal Dipartimento di Eccellenza di Giurisprudenza, Economia e Sociologia dell’Università Magna Graecia e rientra nelle attività di Terza Missione dell’ateneo.