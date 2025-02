UMG, si sono conclusi il 25 febbraio i due master di I e II livello diretti dal professore Raffaele Serra

Condividi

Si sono conclusi il 25 febbraio i due master di I e II livello diretti dal professore Raffaele Serra presso la sede della Scuola di Alta Formazione dell’UMG, nel Complesso Monumentale San Giovanni di Catanzaro.

Sono stati conferiti i titoli di master di I livello in Angiologia e Vulnologia per le professioni sanitarie e di II livello in Angiologia e salute vascolare a 23 professionisti della salute (chirurghi vascolari, medici di medicina generale, medici di medicina interna, nefrologi e infermieri) che hanno concluso brillantemente il percorso formativo. Si tratta di due veri e propri fiori all’occhiello della scuola di Alta Formazione dell’UMG che ogni anno, seppur rinnovandone la formula, raggiungono un numero elevato di iscritti attirati dalla didattica caratterizzata non solo da una serie di percorsi pratici ma anche all’insegna dell’intere transdisciplinarietà.

Le Commissioni d’esame sono state presiedute dal professore Raffaele Serra e composte anche da: Davide Costa (assegnista di ricerca in antropologia e chirurgia vascolare dell’UMG), Pietro Marino (Avvocato e presidente Vitambiente e presidente Confprofessioni Calabria), Salvatore Ciranni (dirigente medico), Giuseppina Torcia (dirigente medico), Egidio Bevacqua (dirigente medico) e Lucia Cristodoro (dirigente medico).

Con un’ottica proiettata verso il futuro il 4 marzo del 2025 verranno inaugurati i master di nuova istituzione in area vascolare sempre presso Complesso Monumentale San Giovanni di Catanzaro.