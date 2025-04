Al Dipartimento di Agraria dell’Università Mediterranea due giorni di eventi divulgativi: focus su verde urbano, salute e tutela delle foreste

Condividi

Il Dipartimento di Agraria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria ha ospitato, il 27 e il 28 marzo, due importanti eventi divulgativi, che hanno messo al centro la sostenibilità ambientale e la valorizzazione del patrimonio forestale.

Il primo incontro “Verde Urbano e Salute”, incardinato nell’ambito del ciclo di seminari Riforest@graria, ha evidenziato il crescente interesse della comunità scientifica e dell’opinione pubblica sui benefici del verde urbano per la salute umana, analizzando gli effetti positivi degli spazi verdi sulla salute mentale, fisica e sociale. Il seminario, ponendo l’attenzione sulla necessità di politiche urbane mirate, ha approfondito il ruolo del verde urbano nella mitigazione dell’inquinamento e nel miglioramento della qualità della vita. L’evento è stato aperto dai saluti istituzionali del Prof. Andrea Proto, Coordinatore del Corso di Laurea triennale in Scienze Forestali e Ambientali, dal Prof. Marco Poiana, Direttore del Dipartimento di Agraria, dal Dott. Salvatore Fuda, Consigliere delegato all’Ambiente della Città Metropolitana di Reggio Calabria, e del Dott. Antonino Sgrò, Presidente della Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e Forestali. La relazione è stata tenuta dal Prof. Giovanni Sanesi, Professore ordinario dell’Università degli Studi di Bari. L’attività divulgativa rientra all’interno delle azioni previste dal progetto finanziato dal Ministero e coordinato dalla città Metropolitana che ha consentito la riforestazione della collina che circonda la sede del Dipartimento di Agraria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria con oltre 5.000 nuovi alberi.

L’Aula Seminari “F.S. Nesci”, è stata ancora palcoscenico del secondo evento dal titolo “Tuteliamo e Valorizziamo le Foreste per un Futuro Sostenibile”, ciclo di incontri promossi dal Comando Regionale Carabinieri Forestale Calabria in sinergia con i docenti del Corso di Laurea in Scienze Forestali e Ambientali UNIRC. L’incontro inserito nel quadro delle celebrazioni per la Giornata Internazionale delle Foreste, istituita dalle Nazioni Unite e celebrata il 21 marzo di ogni anno, ha avuto l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della tutela e gestione sostenibile delle foreste. Alla presenza di numerosi studenti provenienti da diverse scuole secondarie della città, l’incontro è stato moderato dal Col. Giovanni Misceo, Comandante della Regione Carabinieri Forestale Calabria, che nel corso del suo intervento, ha ribadito il fondamentale ruolo di tutela svolto quotidianamente dai Carabinieri Forestali in tutta la regione, impegnati nella difesa e nella sorveglianza del territorio agro-forestale. Il Magnifico Rettore, Prof. Giuseppe Zimbalatti, ha evidenziato l’importanza di questi eventi divulgativi, sottolineando come una corretta informazione e formazione su tematiche di grande rilevanza possano offrire spunti concreti per la pianificazione territoriale e favorire una maggiore sensibilizzazione ambientale.

Il Direttore del Dipartimento, Prof. Marco Poiana, ha ancora una volta sottolineato il valore divulgativo dei due seminari, evidenziando come essi abbiano rappresentato un’importante opportunità per valorizzare gli indirizzi di ricerca e didattica dei vari corsi di studio, con particolare attenzione al Corso di Laurea in Scienze Forestali e Ambientali. Grazie alla proficua collaborazione con i Carabinieri Forestali, gli Istituti Scolastici, la Città Metropolitana e il mondo professionale, rappresentato dalla Federazione Regionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, le iniziative hanno suscitato vivo interesse, considerata l’ampia partecipazione e il vivo interesse dalla platea presente.