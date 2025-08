Un neolaureato e una studentessa dell’Università Magna Graecia trionfano al contest “4FM – For Future Makers” con progetti imprenditoriali innovativi

Condividi

Nei giorni scorsi si è conclusa la prima edizione di “4FM – For Future Makers”, il contest promosso da Kalybrì–IFM per sostenere idee imprenditoriali innovative, creative e di impatto. Marco Costa, neolaureato in Economia Aziendale dell’Università Magna Graecia, ha vinto il primo premio assoluto con il progetto “Binbot”. La giuria, composta da imprenditori ed esperti di start-up innovative, ha premiato la sua proposta per l’originalità, la visione strategica e il potenziale applicativo.

Il riconoscimento prevede un viaggio di dieci giorni nella Silicon Valley, con accesso alla cohort di ottobre presso Innovit, dedicata a IoT, Robotics e Manufacturing 4.0. per supportare concretamente lo sviluppo dell’idea progettuale. Ilaria Iammello, studentessa del corso triennale in Economia Aziendale dell’Umg, ha ricevuto il premio per la “Migliore Idea Digital” con il progetto “Travelmate”. Anche in questo caso, la giuria ha riconosciuto l’originalità, la solidità e la fattibilità dell’idea, assegnando un voucher del valore di 3.000 euro da utilizzare per corsi di formazione specialistica offerti da Kalybrì.

L’iniziativa “4FM – For Future Makers” era stata presentata nel mese di febbraio 2025 nel Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia dell’Università Magna Graecia, nell’ambito dei corsi di Management e Strategia d’Impresa, Marketing e Service Management, attivi nei corsi di laurea in Economia Aziendale e in Economia Aziendale e Management. Il progetto ha coinvolto ragazze e ragazzi tra i 18 e i 25 anni in un percorso articolato in diverse fasi eliminatorie, con l’obiettivo di stimolare nei più giovani la capacità di proporre soluzioni imprenditoriali originali e sostenibili.

La vittoria di Marco Costa e Ilaria Iammello rappresenta un importante riconoscimento per il corso di studi in Economia Aziendale dell’UMG e testimonia l’efficacia di un percorso formativo che si inserisce nel più ampio progetto del Dipartimento di Eccellenza dell’Umg, incentrato sui temi delle transizioni e della sostenibilità. Un risultato che premia il lavoro del gruppo di ricerca in Economia e Gestione delle Imprese, impegnato a promuovere partnership con le imprese del territorio, per offrire agli studenti esperienze significative di crescita e sperimentazione, capaci di valorizzarne il potenziale imprenditoriale e innovativo.