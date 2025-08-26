Studiare il comportamento umano con metodi innovativi: lectio di Orazio Attanasio per il nuovo anno accademico dell’Unical

Condividi

Sarà l’economista Orazio Attanasio, docente a Yale e tra i più autorevoli studiosi di economia applicata a livello mondiale, a tenere la lectio magistralis che aprirà il nuovo anno accademico 2025/2026 dell’Università della Calabria. L’appuntamento è fissato per giovedì 12 settembre 2025, nell’Aula Magna dell’ateneo.

Attanasio arriva dalla Yale University e prenderà servizio il 1° ottobre come professore ordinario di Economia politica presso il dipartimento di Economia, statistica e finanza “Giovanni Anania” (Desf).

Il titolo della sua lezione “Costruire misure nuove per capire il comportamento” riflette il cuore del suo progetto di ricerca “Measurement Tools Design”, finanziato con circa 2 milioni di euro tramite un Advanced Grant del Fondo Italiano per la Scienza, una delle otto assegnazioni in Italia nel settore delle Scienze sociali e umanistiche, l’unica in Calabria e una delle sole due nel Mezzogiorno.

La cerimonia vedrà, come di consueto, la partecipazione di ospiti istituzionali di rilievo. A portare un saluto alla comunità accademica sarà quest’anno Giovanna Iannantuoni, presidente della Crui e rettrice dell’Università di Milano-Bicocca, che interverrà al fianco delle autorità locali e regionali.

Sarà anche l’ultima lectio inaugurale sotto la guida del rettore Nicola Leone, che offrirà un resoconto significativo del suo mandato: sei anni di governo accademico caratterizzato da innovazione, crescita e apertura al territorio, che hanno rilanciato il ruolo dell’Unical nel panorama nazionale e internazionale, che hanno reso l’ateneo in un punto di riferimento per cervelli di ritorno e studiosi di prestigio.

Prenderanno, inoltre, la parola un rappresentante del personale tecnico-amministrativo e uno della comunità studentesca, arricchendo il momento con voci quotidiane della comunità universitaria.

Il programma dettagliato e le modalità di accesso alla cerimonia, saranno diffuse nei prossimi giorni.